বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সমতায় শেষ হলো মোহামেডান-কিংস লড়াইয়ের প্রথমার্ধ

প্রথম ১৩ মিনিটে দুই গোল; সপ্তম মিনিটে বসুন্ধরা কিংসের, ১৩ মিনিটে মোহামেডানের। বাকি ৩২ মিনিটে দুই দলই অক্ষত রাখলো তাদের পোস্ট। গোল আর হয়নি। শেষ পর্যন্ত স্কোরলাইন ১-১ সমতায় রেখেই শেষ হলো মোহামেডান ও কিংসের চ্যালেঞ্জ কাপের প্রথমার্ধ।

শুক্রবার কুমিল্লার ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে মাঠে গড়িয়েছে ২০২৫-২৬ ফুটবল মৌসুম। যদিও বাফুফের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি সময়মতো খেলাটা শুরুই করতে পারেনি। পেশাদার ফুটবলের টুর্নামেন্ট ম্যাচ শুরু হয়েছে ১২ মিনিট পর। খেলা শুরুর পরও চলছিল মাঠের পাশে সংস্কার কাজ।

প্রথম ৪৫ মিনিটের ম্যাচের সব আকর্ষণ ছিল প্রথম পনের মিনিটেই। ৭ মিনিটে প্রথম আক্রমণ থেকেই পেনাল্টি পায় বসুন্ধরা কিংস। ডরিয়েলটন বল নিয়ে বক্সে ঢুকলে তাকে আটকানোর চেষ্টা করেন মোহামেডানের এই মৌসুমের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিঠু। তবে তার ট্যাকেলটা বৈধ ছিল না বলে পেনাল্টি পেয়ে যায় কিংস। ডরিয়েলটন গোল করে লিড এনে দেন শুরুতেই।

১৩ মিনিটে আবার পেনাল্টি। এবার পায় মোহামেডান। গোলমুখে একটা জটলায় মোহামেডানের এক ফরোয়ার্ডকে ফেলে দেন কিংসের তারিক কাজী। পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা আনেন মুজাফফরভ।

বাকি সময় কোনো দলই দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার মতো ফুটবল উপহার দিতে পারেনি। বিরতির বাঁশির আগে কিংস একটা ভালো চাপ তৈরি করেছিল মোহামেডানের গোলমুখে। ডরিয়েলটন, রাফায়েল ও ফাহিমদের কেউই সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

মোহামেডান একাদশ

সুজন হোসেন, শাকিল আহাদ তপু, মেহেদী হাসান মিঠু, রহমত মিয়া, স্যামুয়েল বোয়েটেং, আরিফ হোসেন, মুজাফফরভ, সফিউল হোসেন, মাহবুব আলম, এলি এমানুয়েল ও সুমন রেজা।

বসুন্ধরা কিংস একাদশ

মেহেদী হাসান শ্রাবণ, তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন, ইউসুফ আলী (তাজ উদ্দিন), তারিক কাজী, রাকিব হোসেন, ডরিয়েলটন, সোহেল রানা, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, এমানুয়েল সানডে ও রাফায়েল আগুস্ত।

