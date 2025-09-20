লঙ্কানদের চেপে ধরেছেন তাসকিন-মেহেদী
টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাট করতে নেমে শুরুতে বেশ মারমুখী ছিল দুই লঙ্কান ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস। ৫ ওভারে ৪৪ রান তুলে পেলেন তারা দুজন। বাঁ-হাতি পেসার শরিফুল ইসলাম বেধড়ক মার খাচ্ছিলেন শুরু থেকে।
তবে, তৃতীয় বোলার হিসেবে বল করতে এসেই বাংলাদেশকে ব্রেক থ্রু এনে দেন তাসকিন আহমেদ। পাথুম নিশাঙ্কাকে সাইফ হাসানের বলে ক্যাচ দিতে বাধ্য করেন। ১৫ বলে ২২ রান করে আউট হন পাথুম।
পাথুম নিশাঙ্কা আউট হওয়ার পর কুশল মেন্ডিস এবং কামিল মিশারা জুটি গড়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু দলীয় ৫৮ ও ৬৫ রানের মাথায় লঙ্কান ব্যাটিংয়ে জোড়া আঘাত হানেন স্পিনার শেখ মেহেদী। ফিরিয়ে দেন কুশল মেন্ডিস ও কামিল মিশারাকে।
৫৮ রানের মাথায় ব্যক্তিগত ৩৪ রানে ছক্কা মারতে গিয়ে সাইফ হাসানের হাতে ধরা পড়েন কুশল মেন্ডিস। এরপর ৬৫ রানের মাথায় মেহেদীকে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান কামিল মিশারা।
এ রিপোর্ট লেখার সময় শ্রীলঙ্কার রান ১০.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৭৫। ৭ রানে কুশল পেরেরা ও দাসুন শানাকাও ৭ রানে ব্যাট করছেন।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিথ আশালঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ভেল্লালাগে, দুষ্মন্তে চামিরা, নুয়ান থুসারা।
আইএইচএস