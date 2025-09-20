প্রীতি ম্যাচে চীনের মেয়েদের কাছে হারলো বাংলাদেশ

প্রীতি ম্যাচে চীনের মেয়েদের কাছে হারলো বাংলাদেশ
বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে শনিবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। ঢাকাস্থ চাইনিজ দূতাবাস ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আয়োজনে এই প্রীতি ম্যাচে অংশ নিয়েছিল বাফুফের এলিট একাডেমির মেয়েরা ও চায়না ইউনিভার্সিটি অব ওমন্স ফুটবল দল।
ম্যাচে বাংলাদেশের মেয়েদের সহজেই ৩-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে চীনের মেয়েরা। ম্যাচের শুরুর দিকে বাংলাদেশ ভালোই খেলেছিল। গোলের কয়েকটি প্রচেষ্টাও ছিল। তবে চীনা মেয়েরা শেষ দিকে গোল করে ম্যাচটি নিজেদের করে নিয়েছে।
চায়না বিশ্ববিদ্যালয়ের দলটির জোড়া গোল করেছেন জিয়াং জি। তিনির প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে ও ৮৩ মিনিটে গোল করেছেন। অন্য গোলটি করেছেন চেং জিতং ৮৮ মিনিটে।
এ ম্যাচে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী।
বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল, নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণসহ অন্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এ ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার প্রান্তিসহ আরো কয়েকজন খেলোয়াড়।
