লিভারপুলের টানা জয় অব্যাহত, ডার্বিতে হারালো এভারটনকে

লিভারপুলের টানা জয় অব্যাহত, ডার্বিতে হারালো এভারটনকে
বেশ ভালো অবস্থায় থাকার পরও গোল হজম করা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে লিভারপুল। মার্সিসাইড ডার্বির ২৪৭তম আসরে লিভারপুল আবারও প্রমাণ করল, ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও তাদের দুর্বলতা রয়ে গেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত মার্সিসাইড ডার্বিতে এভার্টনকে ২-১ গোলে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচ জয় করে নিলো বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যানফিল্ডে প্রথমার্ধের শুরুতেই, ১০ মিনিটে গোল করে অল রেডদের স্বস্তি এনে দেন রায়ান গ্র্যাভেনবার্গ। এরপর ২৯তম মিনিটে ফরাসি ফরোয়ার্ড হুগো একিতিকে দ্বিতীয় গোল করেন। গ্র্যাভেনবার্গের জন্য এটি ছিল মৌসুমের দ্বিতীয় গোল, গত মৌসুমে যেখানে তার কোনো গোলই ছিল না।
তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঢিমেতালে খেলা লিভারপুলকে পেয়ে বসে এভারটন। ৫৮ মিনিটে ইদ্রিসা গুয়ে গোল করে ব্যবধান কমান। যদিও এরপর এভারটন ম্যাচে দাপট দেখালেও সমতায় ফিরতে পারেনি।
লিভারপুল কোচ আরনে স্লট ম্যাচ শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও, আবারও স্পষ্ট হলো, ২-০ ব্যবধান ধরে রাখতে দলের দুর্বলতা রয়ে গেছে। মৌসুমে এর আগেও তিনবার ২-০ এগিয়ে থেকে প্রতিপক্ষকে সমতায় ফেরার সুযোগ দিয়েছিল লিভারপুল।
অন্যদিকে এভারটনের জন্য হতাশার রেকর্ডই অব্যাহত রইল। কোচ ডেভিড ময়েস অ্যানফিল্ডে টানা ২৩ ম্যাচেও জয়হীন, শেষ ৯ বারই হারের স্বাদ পেলেন তিনি।
এই জয়ে লিভারপুল শীর্ষে অপ্রতিরোধ্য অবস্থান ধরে রাখল। ৫ ম্যাচ জিতে পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা রইলো শীর্ষে। সে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিরতির পর এভারটনের অগ্রযাত্রা থেমে গেল। ৫ ম্যাচে ২ জয় ও ১ ড্র’য়ে তাদের পয়েন্ট ৭।
আইএইচএস/