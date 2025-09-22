বাফুফে সভাপতিকে চিঠি
প্রফেশনাল লিগ কমিটি বিলুপ্তি চেয়েছে মোহামেডান
চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়িয়েছে ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম (২০২৫-২৬)। মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে ফেডারেশন কাপ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। মৌসুমের শুরুতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঘোষিত দুটি প্রতিযোগিতার ফিকশ্চার নিয়ে। ফেডারেশন কাপ ও প্রিমিয়ার লিগের তীব্র ফিকশ্চার নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে মোহামেডান।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলটি এ নিয়ে কড়া চিঠি দিয়েছে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বরাবর। যে চিঠিতে দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি বিদ্যমান প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিলুপ্ত করে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে বাফুফে সভাপতিকে।
বিদ্যমান প্রফেশনাল লিগ কমিটির চেয়ারম্যান বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান। একটি ক্লাবের সভাপতির লিগ কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া নিয়ে আগে থেকেই নেতিবাচক আলোচনা ছিল ফুটবল অঙ্গনে। এবার মোহামেডান লিখিতভাবে বাফুফে সভাপতির কাছে এই কমিটি বাতিল করে নিরপেক্ষ ও গ্রহনযোগ্য কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। মোহামেডান মনে করছে এই কমিটির কার্যক্রম নিরপেক্ষ নয়।
সোমবার বাফুফে সভাপতি বরাবর পাঠানো চিঠিতে মোহামেডান অভিযোগ করেছে, ‘আমরা অনুরোধ করেছিলাম মৌসুমের শুরুতে ক্লাব প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে ফরম্যাট ও ফিকশ্চার নিয়ে যেন আলোচনা করা হয়। কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই যে ফিকশ্চার তৈরি করা হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন। এটা ফুটবলের ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করবে। দেশের ফুটবলের স্বার্থে বর্তমান লিগ কমিটি বিলুপ্ত করে গ্রহনযোগ্য ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।’
ফিকশ্চারের ত্রুটি কোথায় সে বিষয়ে বাফুফে সভাপতির কাছে লেখা চিঠিতে কিছু উল্লেখ করেনি মোহামেডান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মোহামেডান ফুটবল দলের ম্যানেজার ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব বলেছেন, ‘আমরা চ্যাম্পিয়ন দল। আমাদের প্রথম খেলা দেওয়া হয়েছে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে। তাও অ্যাওয়ে। এখন কোনো বিষয়ে ক্লাবগুলোর মতামত নেওয়া হয় না। কোনো অভিযোগ করলেও পাত্তা দেয় না লিগ কমিটি। তাই আমরা বিষয়টি সভাপতিকে লিখিতভাবে অবহিত করেছি।’
নকীব আরো অভিযোগ করেছেন, ‘প্রিমিয়ার লিগের ফিকশ্চারে ১২ ডিসেম্বর বসুন্ধরা কিংসের বিপক্ষে আমাদের ম্যাচ আছে। তিন দিন পর ফেডারেশন কাপের ম্যাচও রাখা হয়েছে কিংসের বিপক্ষে। মোহামেডানের বিরুদ্ধে এমনটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হচ্ছে। আমরা ক্লাব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ফিকশ্চার ফরম্যাট সংশোধনের দাবি জানিয়েছি।’
