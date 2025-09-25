মেসির জোড়া গোলে প্লে-অফে ইন্টার মিয়ামি

মেসির জোড়া গোলে প্লে-অফে ইন্টার মিয়ামি
আরও একবার বাঁ পায়ের ঝলক দেখালেন লিওনেল মেসি। তার জোড়া গোলে ভর করে নিউইয়র্ক সিটিকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিলো ইন্টার মিয়ামি। এই জয়ে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) প্লে-অফে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে মিয়ামি।
ম্যাচের ৪৩ মিনিটে বালতাসার রদ্রিগেজের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মিয়ামি। শেষদিকে নয় মিনিটে তারা করেছে তিন গোল।
৭৪ আর ৮৬ মিনিটে দুটি গোল করেন মেসি। হতে পারতো হ্যাটট্রিকও। কিন্তু ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে ইন্টার মিয়ামি পেনাল্টি পেলে মেসি তার দীর্ঘদিনের সতীর্থ লুইস সুয়ারেজকে সুযোগ করে দেন।
মেসি গত ১২ ম্যাচের মধ্যে ৮টিতে দুই বা ততোধিক গোল করেছেন, যা এমএলএস ইতিহাসে চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে এক মৌসুমে এমন অর্জনের নজির স্থাপন করলো।
ম্যাচ শেষে দলের কোচ হাভিয়ের মাশ্চেরানো বলেন, আমরা খুশি, কারণ এখন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছি। এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
বর্তমানে ইন্টার মিয়ামি ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলে ২৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তারা লিগের শীর্ষ দল ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের থেকে দুটি ম্যাচ কম খেলেছে।
এখন ইন্টার মিয়ামির নজর শনিবারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের দিকে, যেখানে টরন্টো এফসির বিপক্ষে জয় পেলে তারা সাপোর্টার্স শিল্ডের দৌড়ে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।
এমএমআর