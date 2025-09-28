তিন ম্যাচ পর থামলেন মেসি
টানা তিন ম্যাচে গোল করেছেন। অবশেষে থামলেন লিওনেল মেসি। মেসির গোল না পাওয়ার রাতে হতাশায় ডুবলো ইন্টার মিয়ামিও। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে বাংলাদেশ সময় আজ সকালে টরন্টো এফসির সঙ্গে ১–১ গোলে ড্র করেছে মেসির দল।
আগের তিন ম্যাচে মেসি করেছিলেন পাঁচ গোল। এ ম্যাচেও দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিলেন এই আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কিন্তু তাকে আটকে রাখার পেছনে মূল ভূমিকা টরন্টো গোলকিপার শন জনসনের।
ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখানো জনসন সব মিলিয়ে ৫টি গোল বাঁচিয়েছেন, যার মধ্যে ৪টিই ছিল মেসির প্রচেষ্টা।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে জর্দি আলবার ক্রস থেকে হেডে মিয়ামিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদেও আলেন্দে। ম্যাচের ৬০ মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোলটি শোধ করেন টরন্টোর দোরদে মিহাইলোভিচ। এরপর একের পর আক্রমণ চালিয়েও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি মিয়ামি।
ফলে ইস্টার্ন কনফারেন্সে ৩০ ম্যাচে ১৬ জয়, ৮ ড্র ও ৬ হারে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ৪ নম্বরে আছে মিয়ামি। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৬৩। আর ১২ নম্বরে থাকা টরন্টোর পয়েন্ট ৩১ ম্যাচে ২৮।
এমএমআর