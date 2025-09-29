শেষ মুহূর্তে নাটকীয় জয় আর্সেনালের

শেষ মুহূর্তে নাটকীয় জয় আর্সেনালের
আগেরদিন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বড় বড় দলগুলো পরাজয় দেখেছে। যেমন লিভারপুল, চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কেবল ম্যানসিটি ছাড়া। পরেরদিন পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়েছিল আর্সেনালও।
নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সঙ্গে যখন ১-১ গোলে ড্র নিয়ে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল গানাররা, তখনই ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন ব্রাজিল তারকা গ্যাব্রিয়েল মাগালেসের অসাধারণ এক হেড আশ্রয় নেয় নিউক্যাসলের জালে। শেষ পর্যন্ত নিউক্যাসলকে ২-১ গোলে হারিয়ে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়লো মিকেল আর্তেতার শিষ্যরা।
নিউক্যাসলের মাঠ সেন্ট জেমস পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে পিছিয়ে পড়েছিল গানাররা। ৩৪তম মিনিটে নিক উল্টেমাদের হেডে করা দারুণ এক গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্সেনাল। তবে খেলার ৮৪তম মিনিটে সাবেক নিউক্যাসল তারকা মিকেল মেরিনোর গোলে সমতায় ফেরে লন্ডনের ক্লাবটি। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে (৯০+৬ মিনিটে) কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে জয়সূচক গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল।
পুরো ম্যাচেই আর্সেনাল আধিপত্য দেখালেও নিউক্যাসলের গোলরক্ষক নিক পোপ একের পর এক দুর্দান্ত সেভ করে দলকে ম্যাচে রেখেছিলেন। বুকায়ো সাকা ও এবেরেচি এজের কয়েকটি নিশ্চিত গোলও ঠেকান তিনি।
শেষ দিকে ভিএআর চেকের নাটকীয়তা পার হয়ে শেষমেশ জয় নিশ্চিত করে আর্সেনাল। এ জয়ে ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় স্থানে রইলো গানাররা। ৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে নিউক্যাসল।
আইএইচএস/জেআইএম