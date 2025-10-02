চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অলিম্পিয়াকসকে হারালো আর্সেনাল

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অলিম্পিয়াকসকে হারালো আর্সেনাল
উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠে অলিম্পিয়াকসের বিপক্ষে লড়াইয়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা ও ইংলিশ তারকার গোলে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকসকে ২-০ গোলে হারালো আর্সেনাল।
ম্যাচের অধিকাংশ সময় আধিপত্য বিস্তার করলেও গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় গানার্সদের ওপর স্নায়ুর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত বদলি খেলোয়াড় বুকায়ো সাকার গোলে স্বস্তি ফেরে। এ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিলো মিকেল আর্তেতার শিষ্যরা।
খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল আর্সেনাল। দ্বিতীয় মিনিটেই গোলের সুযোগ মিস করেন ব্রাজিল তারকা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। তবে ১২ মিনিটে গোল পান তিনি। ভিক্টর গিওকোরেসের শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে সহজ সুযোগে বল জালে জড়িয়ে দেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা (১-০)।
তবে এরপর অনেকগুলো সুযোগ নষ্ট করে স্বাগতিকরা। উল্টো গোলের সামনে আতঙ্ক তৈরি করে বসে অলিম্পিয়াকস। সাবেক উলভস ফরোয়ার্ড ড্যানিয়েল পোডেন্সের দারুণ ভলিকে অবিশ্বাস্যভাবে একহাতে রক্ষা করেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া।
দ্বিতীয়ার্ধে ডেকলান রাইস মাঠে নেমে খেলার গতি বাড়ান। তার পাস থেকে মার্টিন ওডেগার্ড ও লিয়ান্দ্রো ত্রোসার্ড সুযোগ পেলেও গোল আদায় করতে ব্যর্থ হন। পরে ৭৩তম মিনিটে ত্রোসার্ডের পরিবর্তে বুকায়ো সাকা ও মার্টিনেল্লির পরিবর্তে এবেরেচি এজেকে মাঠে নামান কোচ মিকেল আর্তেতা।
শেষ সময়ে, ৯০+২ মিনিটে মার্টিন ওডেগার্ডের পাস পেয়ে সাকা আর দেরি করেননি। দুর্দান্ত এক শটে বল জালে জড়ান এই ইংলিশ তারকা।
আইএইচএস/এএসএম