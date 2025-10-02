এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
রোনালদোকে ছাড়াই জ্বলে উঠলো আল-নাসর
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ছিলেন না। তবুও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দারুণ এক জয় তুলে নিয়েছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-নাসর। বুধবার ইরাকি ক্লাব আল-জাওরার বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ে পেয়েছে তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ‘সুপার সাব’ আব্দুল্লাহ আল-খাইবারি প্রথম গোল করার পর ম্যাচের শেষদিকে দারুণ এক শটে গোল করেন নতুন সাইনিং পর্তুগিজ তারকা হোয়াও ফেলিক্স।
রোনালদো ইরাক সফরে যাননি। কোচ জর্জ হেসুস নিশ্চিত করেছেন, ৪০ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ তারকাকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে ব্যস্ত সূচির কারণে। তার অনুপস্থিতিতে আক্রমণভাগে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ফেলিক্স, সঙ্গে ছিলেন সাদিও মানে ও কিংসলে কোম্যান।
প্রথমার্ধে দারুণ শুরু করে আল-জাওরা। প্রথম ২০ মিনিটে তিনটি পরিষ্কার সুযোগ পেলেও গোল করতে ব্যর্থ হয় তারা। বিরতির আগ পর্যন্ত আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চললেও গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয় অর্ধেক সময়।
দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নামেন আল-খাইবারি এবং নামার মাত্র সাত মিনিট পরেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। মানের তৈরি করা আক্রমণ থেকে ডিফেন্ডারের রিবাউন্ড শট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচু শটে বল জালে পাঠান তিনি।
ম্যাচে নিরব থাকা ফেলিক্স শেষ মুহূর্তে নিজের জাত চিনিয়ে দেন। সাদিও মানের পাস থেকে বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ এক শটে বল জালে জড়ান পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।
সাদিও মানে ছিলেন পুরো ম্যাচে সবচেয়ে সক্রিয়। প্রথম গোলের আক্রমণ সাজানো ও ফেলিক্সের গোলের অ্যাসিস্ট—দুই ক্ষেত্রেই বড় ভূমিকা ছিল অতুলনীয়।
আল-জাওরা ম্যাচের শুরুতে দারুণ আক্রমণ সাজালেও সুযোগ নষ্ট করায় গোলের দেখা পায়নি। সেই ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচে হারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য।
আল-নাসর আন্তর্জাতিক বিরতির পর আবার নামবে সৌদি প্রো লিগে। ১৮ অক্টোবর তারা মুখোমুখি হবে আল ফাতেহের।
আইএইচএস/