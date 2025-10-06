৭৪ বছর পর এমন হার বার্সেলোনার
সেই ১৯৫১ সালে সেভিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। ৭৪ বছর পর আবারও একহালি গোল হজম করলো এই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। শনিবার রাতে সেভিয়ার মাঠে ৪-১ গোলের হার মানে হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। চলতি মৌসুমে লিগে এটাই বার্সেলোনার প্রথম পরাজয়।
একইসঙ্গে লা লিগার শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের সুযোগ হাতছাড়া করলো বার্সেলোনা। রিয়াল মাদ্রিদের ওপর চাপ তৈরি করতে জয়ের প্রয়োজন ছিল ফ্লিকের দলের, কিন্তু তারা উল্টোভাবে ইতিহাস গড়ে বড় ব্যবধানে হেরে গেলো।
ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য দেখায় স্বাগতিক সেভিয়া। বার্সার অধিনায়ক রোনাল্ড আরাউহো নিজস্ব বক্সে আইজ্যাক রোমেরোকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় সেভিয়া। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সাবেক বার্সেলোনা তারকা আলেক্সিস সানচেজ প্রথম গোলটি করেন।
এরপর দ্রুতগতির পাল্টা আক্রমণ থেকে রোমেরো নিজেই দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে পেদ্রির নিখুঁত ক্রসে মার্কাস র্যাশফোর্ড ভলিতে লক্ষ্যভেদ করে বার্সাকে কিছুটা আশার আলো দেখান।
তবে দ্বিতীয়ার্ধে বার্সেলোনা চাপ বাড়ালেও গোলের দেখা পায়নি। রবার্ট লেওয়ানডস্কি একমাত্র সুযোগটি নষ্ট করেন পেনাল্টি মিস করে। সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা আদনান জানুজাই আলেহান্দ্রো বালদেকে ফাউল করার পর স্পট কিক পান তিনি, কিন্তু মেরে দেন পোস্টের বাইরে।
শেষ দিকে জোসে অ্যাঞ্জেল কারমোনা (৯০ মিনিটে) ও আকোর অ্যাডামস (৯৬ মিনিটে) গোল করলে পরাজয়ের ব্যবধান আরও বেড়ে যায়।
চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির বিপক্ষে হারের পর লিগেও এই বড় ধাক্কা বার্সেলোনাকে চাপে ফেলেছে। এই হারে তারা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়ে গেছে। অন্যদিকে সেভিয়া ষষ্ঠ স্থানে।
