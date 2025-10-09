অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ
নাইজেরিয়াকে উড়িয়ে ১৪ বছর পর কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা
চিলিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নাইজেরিয়াকে ৪-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা।
এই জয়ে ১৪ বছর পর (২০১১ সালে সবশেষ) প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দল কোয়ার্টার ফাইনালে নাম লিখিয়েছে। শনিবার শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ মেক্সিকো।
ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই সারকোর গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ২৩ ও ৫৩ মিনিটে দুটি গোল করেন কারিজ্জো। এরপর ৬৬ মিনিটে সিলভেট্টি ৪-০ করেন।
গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচে কিউবাকে ৩-১ গোলে, দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-১ গোলে এবং শেষ ম্যাচে ইতালিকে ১-০ গোলে পরাজিত করে তিন ম্যাচেই জয়লাভ করে।
তবে দুঃসংবাদ হলো, ডান কাঁধে চোট পাওয়ায় দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় আলভারো মন্তোরো বাকি টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না।
এমএমআর/এমএস