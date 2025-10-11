প্রথম গোল করায় শামিত সোমকে শুভেচ্ছা তার কানাডা লিগের

প্রথম গোল করায় শামিত সোমকে শুভেচ্ছা তার কানাডা লিগের
বাংলাদেশের জার্সিতে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অভিষেক ঘটেছিল মিডফিল্ডার শামিত সোমের। তবে ওই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেও গোলের দেখা পাননি কানাডা প্রবাসী এই ফুটবলার।
তবে ৯ অক্টোবর এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে হংকংয়ের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক গোল করেন তিনি। যা বাংলাদেশের জার্সিতে শামিতের প্রথম গোল। ম্যাচের শেষ দিকে বদলি হিসেবে মাঠে নেমে ইনজুরি সময়ে দুর্দান্ত এক হেডে গোল করে বাংলাদেশকে ৩-৩ ব্যবধানে সমতায় ফেরান শামিত সোম।
শামিত সোম খেলেন কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ক্যাভালরি এফসিতে। বাংলাদেশের জার্সিতে প্রথম গোল করায় শামিতের লিগ কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে।
গ্যালারিতে থাকা তিনজন দর্শকের সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা ধরে রাখা শামিত সোমের একটি ছবি পোস্ট করে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ লিখেছে, ‘ক্যাভালরি এফসির মিডফিল্ডার শামিত সোমকে অভিনন্দন, যিনি বাংলাদেশের জার্সিতে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে প্রথম গোলের দেখা পেলেন।’
আইএইচএস/