এল ক্ল্যাসিকোয় কোচ ও রাফিনহাকে পাচ্ছে না বার্সা

এল ক্ল্যাসিকোয় কোচ ও রাফিনহাকে পাচ্ছে না বার্সা
মৌসুমের প্রথম এল ক্ল্যাসিকো। ক্লাব ফুটবলে সবচেয়ে জমজমাট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে রোববার রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। কিন্তু এই ম্যাচের আগে বার্সেলোনার জন্য দুঃসংবাদ। কোচ হান্সি ফ্লিক, আক্রমণভাগের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় রাফিনহাসহ একঝাঁক তারকাকে পাচ্ছে না তারা।
নিষেধাজ্ঞার কারণে ডাগ আউটে আসতে পারবেন না কোচ ফ্লিক। তিনি থাকতে পারবেন সর্বোচ্চ গ্যালারিতে, দর্শক সারিতে। হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ে এই ম্যাচ খেলতে পারবেন না রাফিনহা। ইএসপিএনকে বার্সেলোনার একটি সূত্র জানিয়েছে এ তথ্য।
২৮ বছর বয়সী রাফিনহা শেষ ম্যাচ খেলেছেন সেপ্টেম্বর ২৫-এ রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে। ইনজুরিতে পড়ার পর এ সপ্তাহে অনুশীলনে ফিরে আসেন তিনি এবং আশা করা হচ্ছিল, বার্নাব্যুতে অন্তত বেঞ্চে থাকতে পারেন। তবে শুক্রবারের অনুশীলনের সময় হঠাৎ ব্যথা অনুভব করার কারণে তিনি আরও কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকবেন।
সূত্রটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দিতে পারেনি, তবে ধারণা করা হচ্ছে রাফিনহা সম্ভবত আরও কয়েক সপ্তাহের জন্য অনিশ্চিত। তিনি ইতিমধ্যেই এক মাস মাঠের বাইরে আছেন এবং আন্তর্জাতিক বিরতির আগে হয়তো মাঠে ফেরার সুযোগ পাবেন না। রাফিনহা ফিরে আসলে বার্সেলোনা এলচে, ক্লাব ব্রুজ এবং সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচগুলোতে খেলতে পারেন।
এছাড়া, ক্লাবের আরও কয়েকজন খেলোয়াড় মার্ক-আন্দ্রে টার স্টেগেন, হুয়ান গার্সিয়া, গাবি, দানি ওলমো এবং রবার্ট লেওয়ানডস্কি মাদ্রিদ ম্যাচে থাকতে পারবেন না। হুলেস কুন্দে এবং আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন ফিটনেসের কারণে অনিশ্চিত।
বার্সেলোনার কোচ হানসি ফ্লিকও এই ম্যাচে টাচলাইনে থাকতে পারছেন না। গত সপ্তাহে জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচে তিনি দুটি হলুদ কার্ড পাওয়ার পর বহিষ্কৃত হন। স্পেনের স্পোর্টস অ্যাডমিনেস্ট্রিভ কোর্ট (টিএডি) তার আপিল বাতিল করেছে। ফ্লিক অবশ্য বলেছেন, তিনি আসলে নিজের খেলোয়াড় ফ্রাঙ্কি ডি জংকে ক্ল্যাপ করছিলেন।
ফলে, শনিবারের প্রি-গেম প্রেস কনফারেন্সে ফ্লিক অংশ নেবেন না। তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সহকারী কোচ মারকাস সর্গ সংবাদ সম্মেলন করবেন।
এই ক্লাসিকো ম্যাচে লা লিগার শীর্ষ দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে। বর্তমানে মাদ্রিদ বার্সেলোনার চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে আছে, যদিও গত মৌসুমে চারটি এল ক্ল্যাসিকোর সব ক’টিতেই জয়ী হয়েছিলো বার্সেলোনাই।
আইএইচএস/