একটি শর্তে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে চান মেসি
লিওনেল মেসি কি ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবেন? এই প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই ভক্ত-সমর্থকদের মনে। মেসি নিজেও কখনও পরিষ্কারভাবে বলেননি, তিনি বিশ্বকাপ খেলবেন কিংবা খেলবেন না।
এবার এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভক্ত-সমর্থকদের মনের কৌতুহল অনেকটাই খোলাসা করলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। জানালেন, একটি শর্তে তিনি ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে পারেন। কী সেই শর্ত? যদি ফিটনেস শতভাগ ঠিক থাকে।
সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ‘সত্যি বলতে, বিশ্বকাপে খেলা সবসময়ই অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা। আমি সেখানে থাকতে চাই, কিন্তু শর্ত একটাই-আমি যেন পুরোপুরি ফিট থাকি এবং দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারি। আগামী মৌসুমে ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে প্রাক-মৌসুম শুরু হলে দেখব, আমি সত্যিই শতভাগ প্রস্তুত কি না।’
মেসি আরও বলেন, ‘বিশ্বকাপ সবসময়ই বিশেষ কিছু। আমরা গতবার শিরোপা জিতেছি, আর সেটি আবার রক্ষা করার সুযোগ পাওয়া দারুণ ব্যাপার হবে। আশা করি, সৃষ্টিকর্তা আমাকে আরেকবার সেই সুযোগ দেবেন।’
আগেও মেসি জানিয়েছিলেন, তিনি শারীরিকভাবে কেমন অনুভব করছেন সেটাই নির্ধারণ করবে তিনি বিশ্বকাপে খেলবেন কি না।
‘আমি চেষ্টা করি ভালো অনুভব করতে। নিজের ওপর সৎ থাকতে। যখন ভালো লাগে না, তখন খেলতে আনন্দ পাই না। তাই যদি মনে হয় শরীর সাড়া দিচ্ছে না, তাহলে থাকব না’- বলেন মেসি।
২০২৫ মৌসুমে ইন্টার মিয়ামির সাফল্যে মেসির অবদান অনন্য। এমএলএস, লিগস কাপ, কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর তিনি ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে এমএলএস গোল্ডেন বুট জয় করেছেন।
এছাড়া তিনি ২০২৫ এমএলএস এমভিপি পুরস্কারের ফাইনালিস্ট হিসেবেও মনোনীত হয়েছেন। টানা দুই মৌসুমে এই পুরস্কার জিতলে তিনিই হবেন প্রথম খেলোয়াড়। সম্প্রতি মেসি ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে নতুন তিন বছরের চুক্তি করেছেন, ২০২৮ মৌসুম পর্যন্ত।
মেসি বলেন, ‘আমি সবসময় বলেছি, আমার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে আমি কেমন অনুভব করছি তার ওপর-মানসিক ও শারীরিকভাবে। এ বছর আমি দারুণ অনুভব করেছি, পরিবারসহ মিয়ামিতে খুবই সুখে আছি। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার জন্য সহজ ছিল।’
এদিকে, ইন্টার মিয়ামি শনিবার ন্যাশভিল এসসির বিপক্ষে প্লে-অফের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে। প্রথম ম্যাচে মেসির জোড়া গোলে ভর করে মিয়ামি জয় পেয়েছিল ৩-১ ব্যবধানে।
এমএমআর/জেআইএম