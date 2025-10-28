ব্রাজিলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: উল্টে গেলো ফ্ল্যামেঙ্গো সমর্থকদের বাস

ব্রাজিলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: উল্টে গেলো ফ্ল্যামেঙ্গো সমর্থকদের বাস
ব্রাজিলে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ফ্ল্যামেঙ্গো ফুটবল ক্লাবের ৪৬ জন সমর্থক আহত হয়েছেন। যার মধ্যে চারজন গুরুতর আহত। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার, যখন সমর্থকবাহী বাসটি রিও ডি জেনেইরো থেকে বুয়েন্স আয়ার্সের পথে যাওয়ার পথে উল্টে যায়।
সূত্র জানিয়েছে, ফ্ল্যামেঙ্গো সমর্থকদের ওই বাসটি যাচ্ছিল বুয়েন্স আইরেসের আভেলানেদায়। যেখানে বুধবার অনুষ্ঠিত হবে কোপা লিবার্তাদোরেস সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে রেসিং ক্লাবের বিপক্ষে ফ্ল্যামেঙ্গোর ম্যাচ।
দুর্ঘটনাটি ঘটে ভিয়া দুত্রা মহাসড়কে। যে রোডটি রিও ডি জেনিরো ও সাও পাওলোকে সংযুক্ত করেছে। এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানা যায়নি, তবে এটুকু জানা গেছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে উল্টে যায়।
রিও এসপি হাইওয়ে ব্যবস্থাপনা সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে ৪৬ জন আহতের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর, ১০ জন মাঝারি ও ৩২ জন হালকা আঘাত পেয়েছেন।
ফ্লামেঙ্গো ক্লাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘বুয়েন্স আয়ার্সগামী সমর্থকদের বাস দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বারা মানসা শহরের মেয়র লুইজ ফুরলানির সঙ্গে যোগাযোগ করি, যিনি আহতদের চিকিৎসার জন্য মিউনিসিপাল হাসপাতাল ও সান্তা কাসা হাসপাতাল উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।
ক্লাব আরও জানায়, তারা অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ ও রিও ফেডারেল হাইওয়ে পুলিশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে করে এবং ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।
তিনবারের কোপা লিবার্তাদোরেস চ্যাম্পিয়ন ফ্লামেঙ্গো বর্তমানে প্রথম লেগে ১-০ গোলে এগিয়ে আছে এবং বুধবারের ম্যাচটি ছিল ফাইনালে উঠার লড়াইয়ের অংশ।
এই দুর্ঘটনা ব্রাজিলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।, ফুটবলপ্রেমীরা আহত সমর্থকদের দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনা করছেন।
আইএইচএস/