এবার লেবাননের ক্লাবের কাছে হারলো বসুন্ধরা কিংস
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে গিয়ে হাড়ে হাড়ে বাস্তবতা টের পাচ্ছে বসুন্ধরা কিংস। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দলটি চ্যালেঞ্জ কাপের প্রথম দুই ম্যাচেই হারলো।
কুয়েতে অনুষ্ঠিত ‘বি’ গ্রুপের নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস ৩-০ গোলে হেরেছে লেবাননের ক্লাব আল-আনসারের কাছে। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের ক্লাবটি ৩-২ গোলে হেরেছিল ওমানের ক্লাব আল-সিবের কাছে।
প্রথম ম্যাচে গোল পাল্টা-গোলে ম্যাচ জমিয়ে হেরেছিল বসুন্ধরা কিংস। তবে লেবানের ক্লাবের কাছে কোনো পাত্তাই পায়নি রাকিব-তপুরা। গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণের কারণে প্রথম গোল খেয়েছিল কিংস। শ্রাবণ অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে একটি পেনাল্টি রুখে দিয়েছেন দুর্দান্তভাবে। তবে বসুন্ধরা কিংস দ্বিতীয় গোলটি খেয়েছে পেনাল্টি থেকেই।
বল নিয়ন্ত্রণে একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল মধ্য প্রাচ্যের ক্লাবটির। তাদের লম্বা পাস আর গতির সামনে বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা ছিলেন অসহায়। শেষ পর্যন্ত ৩ গোল হজম করেই মাঠ ছেড়েছে দলটি।
বসুন্ধরা কিংসের শেষ ম্যাচ ৩১ অক্টোবর স্বাগতিক ক্লাব আল-কুয়েতের বিপক্ষে। প্রথম দুই ম্যাচ হারের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া এক প্রকার নিশ্চিত।
