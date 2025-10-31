১৪ জন নিয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু, বাকি কারা কেউ জানে না

১৪ জন নিয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু, বাকি কারা কেউ জানে না
ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্প শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছিল খেলোয়াড়দের রিপোর্টিং। ১৪ ফুটবলার ম্যানেজার আমের খানের কাছে রিপোর্ট করেছেন। শুক্রবার বিকেলে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রথম সেশন অনুশীলনও হয়েছে। তবে ক্যাম্প শুরুর ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।
১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ। তার আগে ১৩ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচ নেপালের বিপক্ষে। এই দুই ম্যাচের অনুশীলন শুরু হয়েছে মাত্র ১৪ ফুটবলার নিয়ে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো, এই ক্যাম্পে আর কারা ডাক পেয়েছেন তা জানেন না কেউ। ম্যানেজার আমের খান, সহকারী কোচ হাসান আল-মামুন এবং সিনিয়র খেলোয়াড় রহমত মিয়ারা শুক্রবার অনুশীলন শুরুর আগে গণমাধ্যমকে বলেছেন, তারা জানেন না আর কাদের এই ক্যাম্পের জন্য ডাকা হয়েছে।
কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা পারিবারিক কারণে ছুটিতে গেছেন হংকং ম্যাচের পর। ৩ বা ৪ নভেম্বর ক্যাবরেরা আসবেন বলে জানা গেছে। তার অনুপস্থিতিতে হাসান আল মামুন প্রথম দিনের অনুশীলন সামলেছেন।
`আমাদের ভারতের বিপক্ষে জিততে হবে। জেতার জন্য কিভাবে অনুশীলন করতে হবে সেই পরিকল্পনা কোচ করেই রেখেছেন। ভারতের বিপক্ষে আমাদের অনেক দিন জয় নেই। সেই ২০০৩ সালে এই মাঠে তাদের হারিয়েছিলাম। এশিয়ান কাপ বাছাই থেকে আমরা বাদ পড়েছি। তবে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি আমাদের জন্য মর্যাদার‘- বলেন হাসান আল মামুন।
ক্যাম্পের প্রাথমিক দল কেনো দেওয়া হয়নি? এমন প্রশ্নের জবাবে হাসান আল মামুন বলেছেন, 'বুঝতে পেরেছি আপনারা স্কোয়াডটা পাননি। তবে অলমোস্ট একই স্কোয়াড। আপনারাও জানতে পেরেছেন যে হংকং ম্যাচের মতই স্কোয়াড হবে। তবে এটা এখনো ফাইনাল না। হ্যাঁ দিনশেষে আপনারা যেহেতু জানছেন যে, ২৬ থেকে ২৮ জনের স্কোয়াড এটা বরাবরই থাকে। তবে রেজিস্ট্রেশন করা হয় লম্বা। স্কোয়াড ঘোষণা না করার অনেকগুলা কারণ থাকে। আসলে এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই তো। আমি যেটা জানি, যখনই যে টিম নামবে, আমরা সেই টিমটা দিয়ে দেই। আপনারা এটা এবার পাননি । আমি এই ব্যাপারে আসলে কিছু জানি না।'
২৪ ঘণ্টা হয়ে গেছে ক্যাম্প শুরু হয়েছে। ১৪ জন নিয়ে অনুশীলন হচ্ছে। আপনি সিনিয়র খেলোয়াড়। আপনার জানা আছে কি আর কারা এই ক্যাম্পে যোগ দিতে পারেন? উত্তরে ডিফেন্ডার রহমত মিয়া বলেছেন 'আমি আসলে জানি না আর কারা ক্যাম্পে যোগ দেবেন।'
১৮ পয়েন্টের বাছাই পর্বে বাংলাদেশের জুলিতে মাত্র ২। আর ম্যাচ বাকি দুটি। সেখানে কোনো পয়েন্ট না পেলে দুই পয়েন্ট নিয়ে সবার নিচে থেকেই হয়তো বাছাইয়ের মিশন শেষ করতে হবে বাংলাদেশ। অথচ অনেক দিন পর বাংলাদেশ ফুটবল দল একটা অবস্থানে পৌঁছেছে। হামজা-শামিতরা যোগ হওয়ার পর বাংলাদেশ দলের বাজার মূল্য এখন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অথচ বাংলাদেশ দুই ম্যাচ হাতে রেখেই বিদায়।
এমন দলের অর্জন মাত্র ২ পয়েন্ট সেটাকে কিভাবে দেখছেন দলের সহাকরী কোচ? হাসান আল মামুন বলেছেন,'আসলে এই দল এটা ডিজার্ভ করে না। এই দলের যে ওজন এবং গত তিন বছরে হাভিয়েরের অধীনে যে দল হয়েছে এই দলটা একটা পরিবর্তনের জায়গায় আছে। পরিবর্তনটা হচ্ছে আমাদের লেভেলকে পরিবর্তন। তাই চার ম্যাচে ২ পয়েন্ট এটা এই টিম ডিজার্ভ করে না। অবশ্যই আমরা সামনে দুটা ম্যাচে পয়েন্টের জন্য নামব। জয়ের জন্য নামব, কোনো সন্দেহ নেই।'
