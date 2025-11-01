  2. খেলাধুলা

রিয়াল মাদ্রিদে এসে প্রথম মৌসুমেই গোল্ডেন বুট জিতলেন এমবাপে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেয়ার পরই গোলের বন্যা বইয়ে দিতে শুরু করেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। লা লিগায় তিনি প্রথম মৌসুমেই করে ফেলেন ৩১টি গোল। যা তাকে এনে দিয়েছে ২০২৪-২৫ মৌসুমের ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট।

শুক্রবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে এমবাপেকে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ‘গোল্ডেন বুটটি’ তুলে দেওয়া হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জাবি আলোনসো, ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ এবং দলের সব সতীর্থ খেলোয়াড়। পুরস্কার গ্রহণের সময় এমবাপে জানালেন, তিনি রিয়াল মাদ্রিদে বহু বছর থাকতে চান এবং আরও অনেক ট্রফি জিততে চান।

গত মৌসুমে এমবাপে লা লিগায় করেছেন ৩১ গোল, যা তাকে প্রথমবারের মতো ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতার স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত এই পুরস্কারটি ইউরোপের লিগগুলোতে সর্বাধিক গোল করা খেলোয়াড়কে দেওয়া হয়, যেখানে প্রতিযোগিতার মান অনুযায়ী পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়।

৩১ গোলের জন্য এমবাপে ৬২ পয়েন্ট অর্জন করেন, যা তাকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্পোর্টিং সিপির ভিক্টর গিওকোরেসের (বর্তমানে আর্সেনাল) ৫৮.৫ পয়েন্ট এবং লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহর ৫৮ পয়েন্টের চেয়ে এগিয়ে রেখেছে।

এর আগে ২০২৩-২৪ মৌসুমে হ্যারি কেইন, ২০২২-২৩ এ আরলিং হালান্ড এবং তার আগের দুই মৌসুমে রবার্ট লেওয়ানডস্কি এ পুরস্কার জিতেছিলেন।

গোল্ডেন বুট জয়ের পর এমবাপে বলেন, ‘গোল্ডেন বুট জেতা আমার জন্য এক অসাধারণ মুহূর্ত। এটা প্রথমবারের মতো পেলাম, তাই খুবই গর্বিত। আমি একজন ফরোয়ার্ড হিসেবে সবসময় দলের জন্য জিততে চাই, কখনো কখনো সেই আবেগই আমাকে চালিত করে।’

বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগার শীর্ষে, প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে হারিয়ে তারা এখন পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে। এমবাপে বলেন, ‘আমাদের দলে দারুণ এক ঐক্য আছে। আমরা এই মৌসুমে বড় শিরোপা জিততে চাই। ব্যক্তিগত পুরস্কার ভালো লাগে; কিন্তু দলগত সাফল্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই পুরস্কারটা আমি সতীর্থদের জন্য উৎসর্গ করছি। তাদের ছাড়া এটা কখনো সম্ভব হতো না। ক্লাব, কোচ, চিকিৎসক, স্টাফ- সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি আগামী বছরও এটা জিতব, কারণ আমি দারুণভাবে শুরু করেছি।’

রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ এমবাপেকে প্রশংসায় ভাসালেন। তিনি বলেন, ‘তুমি রিয়াল মাদ্রিদের মূল্যবোধের প্রকৃত প্রতীক। গত মৌসুমে তুমি সুপার কাপ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছ, ৩৪ ম্যাচে ৩১ গোল করে এই বুট অর্জন করেছ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছ ৪৪ গোল। এই মৌসুমেও ১৬ গোল করে দারুণ সূচনা করেছ।’

পেরেজ আরও বলেন, ‘রিয়াল মাদ্রিদে এর আগে মাত্র তিনজন এই গোল্ডেন বুট জয় করেছিলেন- হুগো সানচেজ, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও রোনালদো নাজারিও। আজ তুমি সেই গৌরবময় তালিকায় যুক্ত হলে।’

৩১ গোল, প্রথম মৌসুমেই গোল্ডেন বুট এবং ‘সাদা জার্সিতে’ দীর্ঘ পথচলার স্বপ্ন — এমবাপে এখন রিয়াল মাদ্রিদের নতুন রাজপুত্র।

