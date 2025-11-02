এমবাপের জোড়া গোল, ভিনিসিয়ুসের পেনাল্টি মিস

এমবাপের জোড়া গোল, ভিনিসিয়ুসের পেনাল্টি মিস
জোড়া গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপে। পেনাল্টি মিস করলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তবুও এমবাপে, বেলিংহ্যামদের দুর্দান্ত ধারাবাহিকতায় আবারও জয় ছিনিয়ে নিল রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার রাতে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমবাপে ছাড়াও গোল করেন জুদ বেলিংহ্যাম ও আলভারো ক্যারেরাস।
এ জয়ে শীর্ষে থাকা রিয়াল এখন দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভিয়ারিয়ালের চেয়ে সাত এবং চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার চেয়ে আট পয়েন্টে এগিয়ে গেছে।
এমবাপের দুটি গোলের পর বিরতির ঠিক আগে বেলিংহামের চমৎকার শটে ৩–০ ব্যবধান তৈরি হয়। শেষ দিকে আলভারো ক্যারেরাসের গোল পূর্ণ করে রিয়ালের দারুণ জয়।
ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল স্বাগতিকদের। ষষ্ঠ মিনিটেই এমবাপের শট কর্নারে পরিণত হলে ফেদেরিকো ভালভের্দের শট সামান্য বাইরে যায়। এরপর ১৩ মিনিটে বেলিংহামের শট ফিরিয়ে দেন ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক হুলেন আগিরেজাবালা।
তবে দুই মিনিট পরই রেফারি ভিএআরের সাহায্যে রিয়ালকে পেনাল্টি দেন- কর্নার থেকে বল হাতে লাগার ঘটনায়। এ সুযোগে এমবাপে ঠান্ডা মাথায় গোলরক্ষককে ভুল পথে পাঠিয়ে রিয়ালকে এগিয়ে দেন (১–০)। ৩১ মিনিটে আরদা গুলারের ক্রস থেকে দারুণভাবে গোল করে নিজের দ্বিতীয়টি এবং দলের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফরাসি তারকা (২–০)।
৪৩ মিনিটে আরেকটি পেনাল্টির সুযোগ পায় রিয়াল, তবে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট ঠেকিয়ে দেন আগিরেজাবালা। কিন্তু বিরতির ঠিক আগে (৪৪ মিনিটে) বেলিংহ্যাম বাঁ-দিক দিয়ে ঢুকে নিখুঁত শটে গোল করেন (৩–০)।
দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ছন্দ হারালেও শেষ দিকে রিয়াল আবার ছন্দে ফেরে। ৮২ মিনিটে বদলি রদ্রিগোর শট ফিরিয়ে দিলেও বলটি জালে পাঠান ক্যারেরাস, ফলে ৪–০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয়।
অন্যদিকে, ভ্যালেন্সিয়ার হয়ে জাভি গুয়েরা গোলের সুযোগ পেয়েও ক্রসবারে মেরে বসেন, ফলে তারা সান্ত্বনার গোলটিও পায়নি। এই জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত হলো জাবি আলোনসোর দল।
আইএইচএস/