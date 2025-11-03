জয়ে ফিরলো বার্সেলোনা, ব্যবধান কমালো রিয়ালের সঙ্গে

জয়ে ফিরলো বার্সেলোনা, ব্যবধান কমালো রিয়ালের সঙ্গে
এল ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হতাশাজনক হারের ক্ষত শুকাতে খুব বেশি সময় লাগলো না বার্সেলোনার। শনিবার রাতে তারা ফিরল জয়ের ছন্দে এবং সে সঙ্গে পয়েন্ট টেবিলে ব্যবধানও কমালো রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে।
এলচের মাঠে গিয়ে ৩-১ গোলে সহজ জয় নিয়ে ফিরেছে বার্সা। গোল পেয়েছেন তরুণ প্রতিভা লামিনে ইয়ামাল, অভিজ্ঞ ফেরান তোরেস এবং ইংলিশ তারকা মার্কাস রাশফোর্ড।
এ জয়ের ফলে হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা ১১ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এলো, শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের থেকে মাত্র ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে এখ তারা।
ম্যাচের নবম মিনিটেই এগিয়ে যায় বার্সা। ডেভিড আফেনগ্রুবার্সের ভুল পাস ধরে বাম প্রান্তে বল নিয়ে যান আলেহান্দ্রো বালদে। তার নিখুঁত ক্রস থেকে ১৭ বছর বয়সী লামিনে ইয়ামাল দারুণভাবে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন— আগস্টের পর এটি তার প্রথম লা লিগা গোল।
তিন মিনিট পরেই আসে দ্বিতীয় গোল। এলচের ডিফেন্ডার আদ্রিয়া পেদ্রোসার পা ফসকানোয় সুযোগ পান ফারমিন লোপেজ, যিনি বক্সে ঢুকে বল বাড়িয়ে দেন ফেরান তোরেসের কাছে। তোরেস সহজেই গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন (২-০)।
এরপরই বার্সা তৃতীয় গোলের খোঁজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাশফোর্ডের একটি শট বিপজ্জনকভাবে ডিফ্লেক্ট হলেও গোল হয়নি। কিন্তু ৪১তম মিনিটে এলচে গোল শোধ করে। আলভারো নুনিয়েজের থ্রু-পাসে ডিফেন্স ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যান রাফা মির, যিনি ঠান্ডা মাথায় গোলরক্ষক সেজনিকে পরাস্ত করেন— স্কোরলাইন দাঁড়ায় ২-১।
বিরতির পর বার্সা আবারও আক্রমণে নামে। ৫২তম মিনিটে রাশফোর্ডের গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। তিন মিনিট পর প্রায় সমতায় ফিরতে যাচ্ছিল এলচে — রাফা মিরের বাঁ পায়ের কার্ভ করা শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
কিন্তু ৬০তম মিনিটে সেই রাশফোর্ডই নির্ভুল ফিনিশিংয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ফেরান বার্সেলোনার হাতে। ফারমিন লোপেজের পাস ধরে ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে চমৎকার এক শটে বল পাঠান ক্রসবার ঘেঁষে জালে।
এটি ছিল তার বার্সেলোনার হয়ে পঞ্চম গোল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দারুণ ফর্মে আছেন তিনি।
রাফা মির একাই লড়ছিলেন এলচের হয়ে। ৭৫তম মিনিটে আবারও গোলের সুযোগ পান তিনি, কিন্তু এবারও তার শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। রিপ্লেতে দেখা যায়, গোলরক্ষক ভয়চেখ সেজনি আঙুলের ছোঁয়ায় বলটিকে বাঁচিয়ে দেন — নিখুঁত রিফ্লেক্স সেভ!
শেষ ১৫ মিনিটে বার্সেলোনা স্বচ্ছন্দভাবে খেলা নিয়ন্ত্রণে রাখে। মিডফিল্ডে হুলেস কুন্দে, ফারমিন লোপেজ, ফ্রাঙ্কি ডি ইয়ংদের নিখুঁত পাসিং, ডিফেন্সে আরাউহো ও এরিক গার্সিয়ার দৃঢ়তা এলচেকে আর ফিরতে দেয়নি।
ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেন, `আমরা জানতাম এই ম্যাচটা মানসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ামাল ও রাশফোর্ড দেখিয়েছে, কিভাবে নতুন প্রজন্ম বার্সেলোনার ভবিষ্যৎ গড়ছে।”
এই জয়ের মাধ্যমে বার্সেলোনা আবারও শিরোপার দৌড়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিল। ইয়ামালের তরুণ প্রতিভা, ফেরানের ধারাবাহিকতা আর রাশফোর্ডের বিদেশি অভিজ্ঞতার মিশেলে ফ্লিকের বার্সা হয়তো নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।
