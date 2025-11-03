আর্জেন্টাইন মডেলের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানলেন ইয়ামাল

আর্জেন্টাইন মডেলের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানলেন ইয়ামাল
ফুটবল মাঠে যেমন লামিনে ইয়ামাল আলো ছড়ান, তেমনি মাঠের বাইরেও তিনি খবরের আলোয়। আলোচনায় ছিলেন তার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে। জনপ্রিয় আর্জেন্টাইন গায়িকা নিকি নিকোল-এর সঙ্গে ইয়ামালের সম্পর্ক নিয়ে কয়েক মাস ধরেই গুঞ্জন চলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র তিন মাস বয়সী সেই সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছে— নিশ্চিত হয়েছে ভক্তদের শঙ্কা ও আলোচনার শেষ পরিণতি। এমনটাই খবর জানিয়েছে স্প্যানিশ পত্রিকা মার্কা।
ইয়ামাল ও নিকি নিকোলের সম্পর্কের শুরুটা ছিল রোমাঞ্চ আর কৌতূহলে ভরা। গত ১১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের একসঙ্গে চলার ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই ইন্টারনেট জগতে ঝড় তোলে তারা। তাদের একসঙ্গে দেখা যাওয়া, হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এআই দিয়ে তৈরি ছবি ও ভিডিও — যেখানে তাদের বিয়ে বা পরিবারের কল্পনা করা হচ্ছিল— সবই ভক্তদের রোমাঞ্চে ভরিয়ে রেখেছিল।
কিন্তু সেই সুন্দর অধ্যায়টি এখন কেবলই স্মৃতি। নিকি বার্সেলোনা ছাড়ার কয়েকদিন পরই প্রকাশ্যে আসে তাদের বিচ্ছেদের খবর। যদিও কেউ কেউ বলছেন, এটি এসেছে দূরত্ব ও ব্যস্ততার কারণে, আবার কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতার গুঞ্জনও তুলেছেন।
ইয়ামাল-নিকির সম্পর্ক শুরু থেকেই ছিল মিডিয়া ও ভক্তদের নজরে। তাদের বয়সের পার্থক্য, ইয়ামালের অনুশীলন ও মাঠের পারফরম্যান্সে পরিবর্তন, এমনকি কেউ কেউ মন্তব্য করছিলেন— ‘নিকি থেকে দূরে গেলে আবার আগের মতো খেলবে ইয়ামাল।’ প্রসঙ্গত লামিনে ইয়ামালের বয়স ১৭, আর তার প্রেমিকা নিকি নিকোলের বয়স ২৫ বছর।
এসব মন্তব্যে যেমন অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তেমনি কেউ কেউ বলেছিলেন — এই সম্পর্ক ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবনে চাপ সৃষ্টি করছে। ফলস্বরূপ, প্রেম আর পেশাগত জীবনের সীমারেখা মিলেমিশে গিয়েছিল। তাদের প্রতিটি পোস্ট, প্রতিটি ছবিই বিশ্লেষণ করা হতো আলোচনার মাইক্রোস্কোপে রেখে।
সব গুঞ্জন ও সমালোচনার বাইরে একটি বিষয় স্পষ্ট — তারা এখন আলাদা পথে হাঁটছেন। এটি শুধু একটি সম্পর্কের সমাপ্তি নয়, বরং এটি প্রতীক হয়ে উঠেছে খ্যাতি ও ভালোবাসার সংঘাতের। ফুটবল বিশ্বের তরুণ তারকা ইয়ামাল এবং আন্তর্জাতিক পপ সেনসেশন নিকি নিকোল— দুজনেই এখন নিজ নিজ ক্যারিয়ারে মনোযোগ দিতে চাচ্ছেন- এটাই বাস্তবতা।
তাদের প্রেমের গল্পটি হয়তো সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু এতে ছিল আবেগ, প্রত্যাশা, এবং ,মানুষের দৃষ্টি — যা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ যা রয়ে গেছে, তা হলো স্মৃতি আর শিক্ষা — খ্যাতি যত উজ্জ্বলই হোক না কেন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা ততই কঠিন হয়ে পড়ে যখন পুরো বিশ্ব তাকিয়ে থাকে তোমার দিকে।
তবে ভিন্ন কিছুও জানা গেছে। মূলতঃ ইয়ামাল নাকি এক ইতালিয়ান মডেলের সঙ্গে নতুন প্রেমে মজেছেন। ইতালির মিলানে এক পার্টিতে দেশটির ২০ বছর বয়সী মডেল আনা গেগনোসের সঙ্গে নাকি বেশ ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে ইয়ামালকে। বিষয়টি জানতে পারাতেই নিকোল নাকি ইয়ামালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যে ভাবেই হোক, ইয়ামাল আর নিকি নিকোলের সম্পর্ক এখন অতীত।
আইএইচএস/