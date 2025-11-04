রোনালদোর ছেলের প্রথম গোল
ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ছেলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জুনিয়র পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় দলের হয়ে তার প্রথম গোল করেছেন। শনিবার ওয়েলস অনূর্ধ্ব-১৬ দলের বিপক্ষে ম্যাচে গোল করে পর্তুগালের ৩-০ গোলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এই কিশোর প্রতিভা।
মাত্র ১৫ বছর বয়সী রোনালদো জুনিয়র বর্তমানে সৌদি ক্লাব আল নাসর একাডেমির হয়ে খেলছেন। জাতীয় দলের জার্সিতে এটি ছিল তার দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে তিনি ৪২তম মিনিটে ডান পায়ের শটে জালের দেখা পান— ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে তার পা থেকেই।
পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই গোলের ভিডিও পোস্ট করে লিখেছে — ‘লাইক ফাদার, লাইক সন’, অর্থাৎ ‘যেমন বাবা তেমন ছেলে।’এই বার্তাটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়, কারণ এটি যেন ফুটবল দুনিয়ায় রোনালদো পরিবারের উত্তরাধিকার ঘোষণা করে দেয়।
একই দিনে রোনালদো সিনিয়রের জোড়া গোল
রোনালদো জুনিয়রের গোলের দিনটিই ছিল রোনালদো সিনিয়রের জন্যও বিশেষ এক রাত। ৪০ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো তার ক্লাব আল নাসর-এর হয়ে আল ফায়হার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয়ে দুই গোল করেন। তার দলের জন্য এটি ছিল সৌদি প্রো লিগে টানা জয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ম্যাচ।
রোনালদো ম্যাচে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোল করেন, যা তার ক্যারিয়ারের ৯৫২তম গোল। পুরস্কার হিসেবে তিনি ম্যাচের এমভিপি (মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার) নির্বাচিত হন।
ম্যাচ শেষে রোনালদো বলেন, ‘গোল করা এবং দলকে জিততে সাহায্য করা সবসময়ই দারুণ অনুভূতি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দলেয় জয়। আমি ব্যক্তিগত পুরস্কার নিয়ে ভাবি না, আমার লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া। শেষ মুহূর্তের গোলটা হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটাই ফুটবল, এটাই আমার জীবন। আমি ২২ বছর ধরে এটা করছি, এখনো আগের মতোই সুখী।’
আগামী ম্যাচ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে
রোনালদো জুনিয়র ও তার সতীর্থরা এখন প্রস্তুত হচ্ছেন ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৬ দলের বিপক্ষে মঙ্গলবারের ম্যাচের জন্য। ফুটবল বিশ্লেষকরা বলছেন, জুনিয়রের খেলার ধরনে স্পষ্টভাবে তার বাবার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে— দৌড়, নিয়ন্ত্রণ এবং গোলের প্রতি ক্ষুধা সবই যেন রোনালদোর রক্তে।
আইএইচএস/