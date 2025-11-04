মেসি ভালো, এটা আমি মানি না: রোনালদো
ফুটবল বিশ্বের দুই মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং লিওনেল মেসির মধ্যে কে সেরা— এই বিতর্ক চলছে বহু বছর ধরে। এবার নিজেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন রোনালদো। তার স্পষ্ট বক্তব্য, ‘মেসি আমার চেয়ে ভালো নন।’
ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগ্যানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, ‘মেসি কি আমার চেয়ে ভালো? আমি একমত নই। আমি বিনয়ী হতে চাই না; কিন্তু সত্যটাই বলছি।’
এই মন্তব্যের একটি অংশ মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে পুরো সাক্ষাৎকারের ট্রেইলার হিসেবে, আর সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি পরে সম্প্রচার করা হবে।
২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় এক দশক ফুটবলের শীর্ষ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি’অর প্রায় একচেটিয়াভাবে ভাগ করে নিয়েছেন মেসি ও রোনালদো।
একজন ছিলেন বার্সেলোনার হৃদয়, অন্যজন রিয়াল মাদ্রিদের প্রাণ। তাদের পারফরম্যান্স শুধু রেকর্ড বই নয়, গোটা ফুটবল সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছিল।
রোনালদো এখন পর্যন্ত পাঁচটি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জিতেছেন, যেখানে মেসির আছে চারটি। তবে ব্যালন ডি’অর-এ মেসি এগিয়— আটবার পুরস্কারটি জিতেছেন তিনি, আর রোনালদো পেয়েছেন পাঁচবার।
দুই কিংবদন্তি শুধু ক্লাব ফুটবলে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজ নিজ দেশের জন্য মহিমান্বিত সাফল্য এনে দিয়েছেন। রোনালদো নেতৃত্ব দিয়েছেন পর্তুগালকে ইউরো ২০১৬-এর শিরোপা জয়ে, অন্যদিকে লিওনেল মেসি ২০২২ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ উপহার দিয়েছেন।
যদিও মেসি ও রোনালদো এখন বিশ্বের দুই ভিন্ন প্রান্তে খেলছেন— রোনালদো সৌদি আরবের আল নাসরে, আর মেসি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মিয়ামির জার্সিতে, তবুও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রেষ্ঠত্বের এই বিতর্ক এখনো ফুটবল দুনিয়ার চিরন্তন আলোচনার বিষয়।
আইএইচএস/