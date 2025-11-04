ফুটবল দলের ক্যাম্প
খেলোয়াড় তালিকা গোপন রাখার কারণ জানেন না ক্যাবরেরাও
ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্প শুরু হয়েছে ৩১ অক্টোবর। কোচ ক্যাবরেরা ছুটিতে ছিলেন। সহকারী কোচ হাসান আল মামুন মাত্র ১৪ ফুটবলার নিয়ে অনুশীলন শুরু করেছিলেন। পরে একজন বেড়ে ১৫ জন হয়। ক্যাম্পের পঞ্চম দিনে কোচ যোগ দিলেও খেলোয়াড় আগের মতো ১৫ জনই আছেন।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ ১৮ নভেম্বর। তার আগে ১৩ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচ আছে নেপালের বিপক্ষে। এই দুই ম্যাচ সামনে রেখে বাফুফে যে অনুশীলন ক্যাম্প শুরু করেছে, সেখানে খেলোয়াড় তালিকা নিয়ে রহস্য রেখেই দিয়েছে। বাফুফে প্রকাশ করছে না শেষ পর্যন্ত কতজন এবং কারা ক্যাম্পে যোগ দেবেন। তালিকা গোপন রেখেই চলছে জাতীয় ফুটবল দলের অনুশীলন ক্যাম্প।
সহকারী কোচ, ম্যানেজার এমন কি দলের খেলোয়াড়রাও জানেন না কারা ডাক পেয়েছেন। ফাহামিদুল ইসলামকে ডাকা হবে না, সেটা আগেই জানা গিয়েছিল। কারণ, নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি খেলতে পারবেন না। হামজা দেওয়ান চৌধুরী ১০ নভেম্বর আসবেন, আরো কয়েকদিন বিলম্ব হবে শামিত সোমের আসতে।
বাকি থাকলেন কেবল বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়রা। হংকং ম্যাচের দলের কিংসের খেলোয়াড় ছিলেন ১১ জন। তারিক কাজী কিংস ছেড়ে দেওয়ায় সর্বশেষ দলের ১০ জন আছেন। তবে কোচ ক্যাবরেরা তাদের কাকে কাকে ডেকেছেন, তা কেউ জানেন না।
এই খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ নিয়ে রহস্যঘেরা আচরণের কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল ক্যাবরেরার কাছে। শোনা যাচ্ছিল কোচ ক্যাবরেরার নির্দেশনায়ই নাকি বাফুফে তালিকা গোপন রেখেছে। তাবে ক্যাবরেরা সেটা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।
ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনই গণমাধ্যমের সামনে এসেছিলেন ক্যাবরেরা। তখন খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশের বিষয়ে তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, ‘(এটার সঙ্গে) আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ক্যাম্পের আগে যথারীতি তালিকা দেখাই। তাই, আমি জানি না। খেলোয়াড় তালিকা গণমাধ্যমে না দেওয়ার বিষয়টি বাফুফের সিদ্ধান্ত। আপনাদের বাফুফের মিডিয়া বিভাগের সাথে কথা বলা উচিত। এটা কোচের কোনো সিদ্ধান্ত নয়। আমি সবসময় ক্যাম্পের আগে তালিকা দিই।’
আরআই/এমএমআর/এএসএম