নেপালের বিপক্ষে থাকছেন হামজা, শামিতকেও কিছু সময় চান কোচ

নেপালের বিপক্ষে থাকছেন হামজা, শামিতকেও কিছু সময় চান কোচ
জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান দুই তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোমকে ছাড়াই চলছে অনুশীলন। ভারত ও নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে এই দুই তারকার মধ্য হামজা দেওয়ান চৌধুরী ইংল্যান্ড থেকে ফিরবেন ১০ নভেম্বর এবং শামিতের কিছুটা বিলম্ব হবে কানাডা থেকে আসতে।
সবার জানার আগ্রহ এই দুই তারকা নেপালের বিপক্ষে খেলবেন কিনা। হেড কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা ছুটি কাটিয়ে ফিরেছেন এবং মঙ্গলবার অনুশীলন করিয়েছেন শিষ্যদের। তিনি গণমাধ্যমে দলের প্রস্তুতিসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। সেখানে অনেকেরই জানার আগ্রহ ছিল হামজা-শামিতকে নিয়ে।
ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘যদি ভুল না করে থাকি তাহলে হামজা সম্ভবত ১০ তারিখের মধ্যে চলে আসবে।’ হামজা ও শামিতের নেপালের বিপক্ষে খেলা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘সবকিছু যদি ঠিকঠাক চলে এবং সে (হামজা) ভালো বোধ করে, তাহলে কেন নয়? সে অবশ্যই খেলবে। আর শামিত সম্ভবত একটু পরে আসছে। নেপাল ম্যাচে তার অন্তত কিছু মিনিট যেন খেলার সুযোগ হয়, আমরা সে চেষ্টা করব।’
এ বছর মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয় হামজা দেওয়ান চৌধুরীর। এরই মধ্যে ৫ ম্যাচ খেলেছেন এবং দুটি গোলও করেছেন লেস্টারসিটির এই ফুটবলার।
অন্যদিকে শামিত সোমের বাংলাদেশ জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে। ৩ ম্যাচ খেলে একটি গোল করেছেন কানাডা লিগে কাভালরি এফসির এই মিডফিল্ডার।
আরআই/এমএমআর