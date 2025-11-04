ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় আফঈদা-ঋতুপর্ণারা

ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় আফঈদা-ঋতুপর্ণারা
এএফসি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির জন্য আবার চট্টগ্রামে গেছে নারী ফুটবল দল। কোচ পিটার বাটলার মঙ্গলবার সকালে খেলোয়াড়দের নিয়ে চলে গেছেন চট্টগ্রামের আনোয়ারায়। সেখানে কোরিয়ান একটি ইপিজেডে আফঈদারা অনুশীলন করবেন তিন সপ্তাহের মতো।
এর আগে অক্টোবরের মাঝামাঝিতে সেখানে নারী ফুটবল দল বিশেষ ক্যাম্প করেছে। চট্টগ্রাম থেকে আসার পর নারী ফুটবল দল দুটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার জন্য গিয়েছিল ব্যাংকক। সেখানে বাংলাদেশ দুই ম্যাচ হেরেছে ৩-০ ও ৫-১ গোলে।
তিন সপ্তাহের অনুশীলন শেষ করে চট্টগ্রাম থেকে ফুটবলারদের ফেরার কথা রয়েছে ২৩ নভেম্বর। নভেম্বর-ডিসেম্বর উইন্ডোতে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানকে নিয়ে।
২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলবে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচ আজারবাইজানের বিপক্ষে ২ ডিসেম্বর। মাঝে ২৮ নভেম্বর মুখোমুখি হবে মালয়েশিয়া ও আজারবাইজান।
২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের জন্য ঐতিহাসিক দিনও হবে। ওই দিন আজারবাইজানের বিপক্ষে মাঠে নামার মাধ্যমে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অভিষেক হবে ইউরোপিয়ান কোনো দলের বিপক্ষে খেলার।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়ার ১৫ বছরে বাংলাদেশের মেয়েরা ২৩টি দেশের বিপক্ষে খেলেছে, যে দেশগুলো সব এশিয়ার। আজারবাইজান আসছে, বাংলাদেশের মেয়েরাও আছে ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায়।
