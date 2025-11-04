বুধবার শুরু হচ্ছে নেপাল ম্যাচের টিকিট বিক্রি, পাওয়া যাবে যে দামে

বুধবার শুরু হচ্ছে নেপাল ম্যাচের টিকিট বিক্রি, পাওয়া যাবে যে দামে
আগামী ১৩ নভেম্বর রাত ৮টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ও নেপাল। ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে ম্যাচটি খেলতে নেপালকে উড়িয়ে আনছে বাফুফে।
এই ম্যাচের টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করেছে বাফুফে। অনলাইনে পাওয়া যাবে বুধবার দুপুর ২টা থেকে। এবারও টিকিট বিক্রির স্বত্ব কিনেছে কুইকেট। টিকিটের মূল্য গ্যালারি ৩০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ ১ হাজার টাকা।
গত ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কাঠমান্ডুতে নেপালের বিপক্ষে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলে গোলশূন্য ড্র করে। ম্যাচ খেলার কথা ছিল দুটি। ৯ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটি হতে পারেনি নেপালে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। ওই সময় জেন জির আন্দোলনে নেপালের সরকার পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশ দল হোটেলবন্দি হয়েছিল। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে করে ফুটবলারদের দেশে ফেরত আনা হয়েছিল।
সাম্প্রতিক সময়ে নেপাল বাংলাদেশের জন্য কঠিন এক প্রতিপক্ষ। পাঁচ বছর আগে নেপালকে সর্বশেষ হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ২০২০ সালে সেই দিনটিও ছিল ১৩ নভেম্বর। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে দুই ম্যাচের সিরিজের প্রথমটিতে বাংলাদেশ জিতেছিল ২-০ গোলে। এরপর নেপালের বিপক্ষে আর জয়োৎসব করা হয়নি লাল-সবুজ জার্সিধারী দলের। ৬ ম্যাচ খেলে দুটি হেরে চারটি ড্র করেছে।
