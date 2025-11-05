  2. খেলাধুলা

পিএসজির মাঠে ১০ জনের বায়ার্নের দুর্দান্ত জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
লুইস দিয়াজের ঝলক, তারপর নাটকীয় লাল কার্ড; সব মিলিয়ে রোমাঞ্চে ভরপুর এক ম্যাচে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইনের (পিএসজি) মাঠে ২-১ গোলের জয় তুলে নিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে জয় দিয়ে নিজেদের অপরাজিত ধারায় অটল রইল জার্মান জায়ান্টরা।

ম্যাচের শুরুতেই ঝড় তোলেন দিয়াজ। খেলার মাত্র চতুর্থ মিনিটে গোল করে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড। এরপর ৩১তম মিনিটে পিএসজির ঢিলেঢালা রক্ষণভাগের সুযোগ নিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলও করেন সাবেক লিভারপুল তারকা।

তবে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তেই ম্যাচের চিত্র পাল্টে যায়। পিএসজির মরক্কান ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমির ওপর বেপরোয়া চ্যালেঞ্জ করে লাল কার্ড দেখেন দিয়াজ। গুরুতর চোট পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন হাকিমি। আগামী মাসে ঘরের মাঠে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে মরক্কো দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তার।

দ্বিতীয়ার্ধে এক খেলোয়াড় কম নিয়ে খেললেও দুর্দান্ত রক্ষণে লিড ধরে রাখে বায়ার্ন। পিএসজির তরুণ পর্তুগিজ মিডফিল্ডার জোয়াও নেভেস ৭৪ মিনিটে এক গোল শোধ দিলেও সেটিই ছিল স্বাগতিকদের শেষ সান্ত্বনা।

হ্যারি কেইন এই ম্যাচে গোল না পেলেও তার দল পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে। অন্যদিকে, পিএসজি আরও একটি ধাক্কা খায়। ব্যালন ডি’অর জয়ী উসমান দেম্বেলে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ে প্রথমার্ধেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।

বায়ার্নের এই জয়ে তাদের মৌসুমের জয়রথ অব্যাহত থাকলো। অন্যদিকে চোট আর অনিশ্চয়তায় কোণঠাসা লুইস এনরিকের পিএসজি।

