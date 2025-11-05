  2. খেলাধুলা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

১২২ বছর আগের রেকর্ডে এখন আর্সেনালের নাম

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় যাওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল আর্সেনাল। স্লাভিয়া প্রাগের মাঠে ৩-০ গোলের জয়ে দারুণ ফর্ম ধরে রাখলো মিকেল আর্তেতার দল।

প্রথমার্ধেই পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন বুকায়ো সাকা। এরপর ফরোয়ার্ড ভিক্টর গায়োকারেসের অনুপস্থিতিতে আক্রমণভাগে দায়িত্ব নিয়ে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো জোড়া গোল করে জয় নিশ্চিত করেন।

এই ম্যাচে ক্লিন শিটসহ টানা অষ্টম ম্যাচে প্রতিপক্ষকে গোলবঞ্চিত রাখলো আর্সেনাল। এমন ঘটনা সবশেষ দেখা গিয়েছিল ১২২ বছর আগে, ১৯০৩ সালে।

আরেকটি ইতিহাস গড়েছেন তরুণ ম্যাক্স ডোম্যান। মাত্র ১৫ বছর ৩০৮ দিন বয়সে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে কমবয়সী খেলোয়াড় হিসেবে অভিষেক করেছেন তিনি।

এই জয়ে গ্রুপ পর্বে আর্সেনালের শতভাগ সাফল্য অব্যাহত থাকল, চার ম্যাচে তাদের জয় চারটি। পাশাপাশি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দশম জয় উদযাপন করল ইংলিশ জায়ান্টরা।

রাতের অন্যান্য ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদ ৩-০ গোলে হারিয়েছে ইউনিয়নকে। জুভেন্টাস ও স্পোর্টিং লিসবনের মধ্যে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। কোপেনহেগেনকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে টটেনহাম হটস্পার। পিএসভি-অলিম্পিয়াকোস ম্যাচ ১-১ গোল ড্র হয়।

