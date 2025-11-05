  2. খেলাধুলা

ডেভিড এখন ‘স্যার বেকহ্যাম’

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৬ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ডেভিড এখন ‘স্যার বেকহ্যাম’

সাবেক ইংলিশ ফুটবল তারকা ডেভিড বেকহ্যাম মঙ্গলবার উইন্ডসর ক্যাসলে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘স্যার’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ব্রিটিশ রাজপরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ‘নাইটহুড’ সম্মাননা প্রদান করা হয় খেলাধুলা ও দাতব্য কার্যক্রমে তার অসামান্য অবদানের জন্য।

নাইটহুড উপাধি পেয়ে ৫০ বছর বয়সী বেকহ্যাম বলেন, ‘আমি গর্বিত। সবাই জানে আমি কতটা দেশপ্রেমিক। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এবং আমাদের রাজপরিবার আমার পরিবারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমি সবসময়ই বলেছি। বিশ্বজুড়ে যেখানে গিয়েছি, মানুষ আমাদের রাজতন্ত্র নিয়ে কথা বলে— এটা আমাকে গর্বিত করে।’

এই উপাধিকে পরিবার, ভক্ত ও দেশের মানুষকে উৎসর্গ করে বেকহ্যাম বলেন, ‘এই সম্মান আমার জীবনের অন্যতম বড় অর্জন। আমি এটি আমার পরিবার, ভক্ত এবং দেশবাসীকে উৎসর্গ করছি।’

বেকহ্যাম ইংল্যান্ডের হয়ে ১১৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নেন, যার মধ্যে ৫৯টি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেন— ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মাত্র দুইজন খেলোয়াড়ই তার চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একাডেমি থেকে উঠে এসে তিনি ক্লাবটির হয়ে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয় করেন। এরপর তিনি খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ, লা গ্যালাক্সি, প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) ও এসি মিলান-এর মতো ক্লাবে। ২০১৩ সালে তিনি পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেন।

বর্তমানে বেকহ্যাম এমএলএস ক্লাব ইন্টার মিয়ামির প্রেসিডেন্ট ও সহ-মালিক, যেখানে তার প্রচেষ্টাতেই লিওনেল মেসিকে দলে ভেড়ানো হয়েছিল। এছাড়া তিনি ইংল্যান্ডের লিগ টু ক্লাব সালফোর্ড সিটির সহ-মালিক।

খেলাধুলার পাশাপাশি বেকহ্যাম দীর্ঘদিন ধরে দাতব্য কাজে যুক্ত। তিনি ২০০৫ সাল থেকে ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছেন এবং গত বছর রাজা চার্লস তৃতীয় প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সংস্থা কিংস ফাউন্ডেশনের দূত হিসেবে নিযুক্ত হন।

বেকহ্যাম শুধু মাঠের নায়কই নন, ফ্যাশন দুনিয়ারও এক উজ্জ্বল মুখ। ১৯৯৮ সালে জিকিউ ম্যাগাজিন তাকে ‘বর্ষসেরা স্টাইলিস্ট পুরুষ’ ঘোষণা করে। তিনি এইচঅ্যান্ডএম, আরমানি, বস-এর মতো নামী ব্র্যান্ডের মডেল হিসেবেও কাজ করেছেন।

১৯৯৯ সালে তিনি বিয়ে করেন পপ তারকা ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামকে। এই দম্পতির চার সন্তান — ব্রুকলিন, রোমিও, ক্রুজ ও হার্পার।

রাজকীয় সম্মানপ্রাপ্তদের তালিকার অংশ

নাইটহুড
স্যার ডেভিড বেকহ্যাম: খেলাধুলা ও দাতব্য কাজে অবদানের জন্য নাইট উপাধিতে ভূষিত।
স্যার বিলি বোস্টন: রাগবি লীগে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নাইটহুড প্রাপ্ত।

সিবিই (কমান্ডার অব দি অর্ডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার)
ভার্জিনিয়া ওয়েড: তিনবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সাবেক টেনিস তারকা। টেনিস ও দাতব্য কাজে দীর্ঘদিনের অবদানের জন্য সিবিই সম্মাননা পেয়েছেন।

ওবিই (অফিসার অব দি অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার)
আলিস্টার ব্রাউনলি: অলিম্পিক স্বর্ণজয়ী ট্রায়াথলিট। ট্রায়াথলন ও দাতব্য কাজে অবদানের জন্য সম্মাননা।
ডেটা হেডম্যান: ডার্টস খেলায় পথপ্রদর্শক নারী। ডার্টস ও দাতব্য কাজের জন্য পুরস্কৃত।
ডেভন ম্যালকম: ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার। ক্রিকেট ও খেলাধুলায় বৈচিত্র্য আনয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা পেয়েছেন।

এমবিই (মেম্বার অব দি অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার)
র‍্যাচেল ডালি: ইংল্যান্ডের সাবেক নারী ফুটবলার। অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলে অবদানের জন্য সম্মানিত।
মাইকেল ডানলপ: আইল অব ম্যান টিটি মোটরসাইকেল রেসে সর্বাধিক জয় ও পডিয়ামধারী রেকর্ডধারী। মোটরসাইকেল রেসিংয়ে অবদানের জন্য পুরস্কৃত।
লুক হামফ্রিজ: বিশ্বের এক নম্বর ডার্টস খেলোয়াড়। ডার্টস খেলায় অবদানের জন্য সম্মানিত।
লুক লিটলার: বর্তমান ডার্টস বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ডার্টস খেলায় অবদানের জন্য এমবিই উপাধিতে ভূষিত।

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।