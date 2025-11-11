২০২৬ বিশ্বকাপই শেষ, জানিয়ে দিলেন রোনালদো

২০২৬ বিশ্বকাপই শেষ, জানিয়ে দিলেন রোনালদো
বিশ্ব ফুটবলের সর্বকালের সেরা তারকাদের একজন। ৪০ বছর বয়সে এখনও মাঠ মাতিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে সবকিছুরই তো শেষ আছে। রোনালদোও শেষের দিন গুণছেন। এবার ঘোষণা দিলেন, আগামী বছরের ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-ই হবে তার শেষ আসর।
২০২৬ বিশ্বকাপই কি শেষ? সৌদি আরবের একটি ফোরামে ভিডিও লিঙ্কে যোগ দিয়ে রোনালদো বলেন, ‘নিশ্চিতভাবেই হ্যাঁ, ২০২৬ হবে আমার শেষ বিশ্বকাপ। তখন আমার বয়স হবে ৪১ বছর, আর আমি মনে করি সেটাই হবে সঠিক সময়।’
২০২৩ সালে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই রোনালদো নতুন এক অধ্যায় শুরু করেন। তিনি এখন পর্যন্ত ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯৫০টিরও বেশি গোল করে ইতিহাসের অন্যতম সফল গোলদাতা।
গত সপ্তাহে ‘শিগগিরই অবসর’ নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে, ‘শিগগিরই’ মানে এক বা দুই বছরের মধ্যে। আমি এখনো মাঠে থাকব, খেলাটা উপভোগ করছি।’
রোনালদো আগামী বছর তার ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে চান। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমিফাইনালে হেরে যাওয়াই ছিল ট্রফির সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানো তার মুহূর্ত।
বর্তমানে পর্তুগাল এখনো ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়ালিফাই করেনি, তবে বৃহস্পতিবার আয়ারল্যান্ডকে হারাতে পারলেই তাদের টিকিট নিশ্চিত হবে।
এমএমআর/এমএস