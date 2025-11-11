  2. খেলাধুলা

হামজা অনুশীলনে রাতে আসছেন শামিত, দুজনকেই খেলাতে চান কোচ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
হামজা অনুশীলনে রাতে আসছেন শামিত, দুজনকেই খেলাতে চান কোচ

হামজা দেওয়ান চৌধুরী মঙ্গলবার দলের সাথে প্রথম অনুশীলন করেছেন। নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে কোচ যে ফুটবলারদের ক্যাম্পে ডেকেছিলেন, তাদের একজন শামিত সোমই বাকি আছেন অনুশীলন শুরু করতে। নেপাল ম্যাচের আগে শামিতকে এক সেশন অনুশীলনে পাবেন কোচ। মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে ঢাকায় পৌঁছাবেন কানাডা প্রিমিয়ার লিগের এই মিডফিল্ডার।

মঙ্গলবার বিকেলে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় হামজাসহ প্রথম অনুশীলন সেশনে কোচ ক্যাবরেরা নিজেদের প্রস্তুতির অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে, ‘আমাদের প্রস্তুতি পরিকল্পনা অনুযায়ী ভালোভাবেই এগুচ্ছে। আমরা পুরো দল নিয়ে কয়েক দফা আলোচনা করেছি। মাঠে আসার আগেও আমরা একবার আলোচনা করেছি।’

বৃহস্পতিবার নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ। তবে ক্যাবরেরা শুধু নেপালকে নিয়েই ভাবছেন না, ‘আমরা শুধু বৃহস্পতিবারের ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না। আমরা মূলত কাজ করছি ভারতের ম্যাচটিকে সামনে রেখে। আজও গুরুত্বপূর্ণ একটি সেশন হলো। যেখানে খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। শামিত বুধবার দলে যোগ দেবেন। রাতে তিনি আসছেন। তারপর তার অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ, আমরা তাদের যত্ন নিচ্ছি যাতে ভারত ম্যাচে সেরা অবস্থায় থাকতে পারেন। তবে আশা করছি, দুজনই নেপালের বিপক্ষে খেলতে পারবেন।’

‘আমরা যেহেতু ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তাই যতটা সম্ভব গেমটাইম দেবো। আমি পাঁচটি পরিবর্তন করে ১৭ জনকেই (১১+৬) ব্যবহার করার চেষ্টা করবো। ভারতের বিপক্ষে ভালোভাবে প্রস্তুত নেওয়া এবং জেতার জন্য মনোযোগ দিতে হবে। সবার মনোযোগ দেখে বোঝা যায়, দলটা জয়ের দিকেই এটেনশন দিচ্ছে। বিশেষ করে হামজা যোগ দেওয়ার পর এবং তার সঙ্গে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সগুলোর কারণে সবার আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। আমি মনে করি দল ভালো খেলছে। এটা বলতেই হবে, হামজার মতো খেলোয়াড়রা স্বাভাবিকভাবেই ইতিবাচক মনোযোগ এবং প্রত্যাশা নিয়ে আসেন। তাই আমরা এই পরিবেশ এমনকি মাঝে মাঝে যে বিশৃঙ্খলা হয়, সেটিও উপভোগ করছি। সামগ্রিকভাবে এটা সবার জন্য ভালো।’

দলে ভালোমন্দ থাকে। সেটাকে কাজের অংশ হিসেবে উল্লেখ করে ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘এই চার বছরে আমরা সব ধরনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছি। অনেক সময় ইতিবাচক প্রশংসা পেয়েছি, আবার কখনও সমালোচনাও এসেছে। কিন্তু এখনও দলকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা আছে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। দল ভালো ফুটবল খেলছে, কিন্তু অবশ্যই সেই জয়টা দরকার যা সবাইকে শান্ত করবে। আমরা সবাই এই পরিস্থিতি থেকে শিখছি। শেষ পর্যন্ত এটা দেশের ফুটবলের জন্যই ভালো। আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। মানুষ দলকে কাছে পেতে চায়, খেলোয়াড়দের কাছাকাছি দেখতে চায়। আমরা তা মেনে নিয়েছি। আমরা গণমাধ্যমের সেরা কাভারেজ পেতে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। একইসঙ্গে মাঠের পেশাদারিত্ব ধরে রাখারও চেষ্টা করছি।’

ক্যাবরেরাকে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে। তাকে ঘিরে তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘সমালোচনা মেনে নেওয়াটা কাজেরই অংশ। যা সবসময় দলের সেরাটা বের করে আনে। সবাইকে সন্তষ্ট করা কঠিন। কারণ সবারই ভিন্নমত থাকবে। তবে আমরা দলের সঙ্গে কথা বলেছি, যদি কোনো কিছু দলকে একত্রিত করতে পারে, সেটা ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে জয়। সেটাই হবে সমর্থকদের জন্য সেরা উপহার।’

প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে ইংল্যান্ড প্রবাসী কিউবা মিচেলকে। তাকে নিয়ে কোচ বলেছেন, ‘কিউবা ভালো করছে। তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। কারণ এখনো আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি। তবে উন্নতির ক্ষেত্রে সে খুবই মনোযোগী এবং ইতিবাচক।’

আরআই/এমএমআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।