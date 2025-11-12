  2. খেলাধুলা

ম্যাক অ্যালিস্টারের ভাইও ডাক পেলেন আর্জেন্টিনা দলে

প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
এবার দুই ভাই একসঙ্গে খেলবেন আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলে। এনজো ফার্নান্দেজের চোটে আফ্রিকা সফরে দলে ডাক পেয়েছেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের বড় ভাই কেভিন ম্যাক অ্যালিস্টার।

আগামী ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলোর বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে বেলজিয়ামের রয়্যাল ইউনিয়ন সেঁ-জিলোয়াসের এই ডিফেন্ডারকে।

তবে এবারই প্রথম দুই ভাই একসঙ্গে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের স্কোয়াডে, বিষয়টা মোটেও এমন নয়। আগেও ঘটেছে এই ঘটনা বহুবার। সবমিলিয়ে ২৯ জোড়া ভাই জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। ত্রিশতম জুটি হিসেবে ডাক পেলেন ম্যাক অ্যালিস্টার ভ্রাতৃদ্বয়। একই ম্যাচে মাঠে নামতে পেরেছেন ১২ জোড়া ভাই।

ম্যাক অ্যালিস্টার আর্জেন্টিনার হয়ে জিতেছেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ। তবে সহজ ছিল না কেভিনের পথটা। ২০১৭ সালে দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-২০ প্রতিযোগিতার দলে ডাক পেয়েও বাঁ পায়ের গুরুতর চোটে (এএসিএল) টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যান তিনি।
তিনিই আবার জাতীয় দলে ফিরলেন ২৮ বছর বয়সে। দুই ভাই একসঙ্গে আগে খেলেছেন আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সে। এবার সুযোগটা এসেছে জাতীয় দলেও জুটি বেধে মাঠে নামার।

প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়ে নিজ ক্লাবের আপলোড করা এক ভিডিওবার্তায় তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

