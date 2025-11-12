ব্রাজিল দলে ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা আনচেলত্তির

ব্রাজিল দলে ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা আনচেলত্তির
ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি জানিয়েছেন, তিনি রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে আক্রমণের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় খেলানোর পরিকল্পনা করছেন, কারণ এই অবস্থানে খেললে তিনি আরও কার্যকর হবেন বলে বিশ্বাস করেন।
ভিনিসিয়ুস সাধারণত ক্লাব ও দেশের হয়ে লেফট উইংয়ে (বাম প্রান্তে) খেলেন। তবে আনচেলত্তির মতে, তার গোল করার ক্ষমতা আরও ভালোভাবে কাজে লাগবে, যদি তিনি সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ডের ভূমিকা নেন।
ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার প্ল্যাকার ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, ‘আমি তাকে বলেছি, দেখো, যখন তুমি উইঙ্গার হিসেবে খেলো, গোল করতে তোমাকে তিন-চারটি ড্রিবল করতে হয়, বল স্পর্শ করতে হয় সাত-আটবার; কিন্তু কেন্দ্রে থাকলে, মাত্র একবার সময়মতো মুভমেন্টই যথেষ্ট গোল করার জন্য।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘ভিনিসিয়ুস বিষয়টি বুঝেছে এবং এই পজিশনে খেলতে তার ভালো লাগে। আমরা এমন এক খেলোয়াড়কে পাচ্ছি, যিনি উইংয়ে যেমন বিপজ্জনক, তেমনি জায়গা পেলে কেন্দ্র থেকেও ভয়ংকর হতে পারেন।’
রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবেও আনচেলত্তি মাঝে মাঝে ভিনিসিয়ুসকে সেন্ট্রাল স্ট্রাইকার হিসেবে আক্রমণভাগে খেলিয়েছেন; বিশেষ করে পেনাল্টি এরিয়ার কাছাকাছি। এই কৌশলে ভিনিসিয়ুস গোলের সুযোগ পেতে আরও কার্যকর প্রমাণিত হন।
২৫ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। এখনও পর্যন্ত ৪৩ ম্যাচে ৮ গোল করেছেন। চলতি মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ১৬ ম্যাচে ৫ গোল ও ৩ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।
ব্রাজিলের আসন্ন আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের বিপক্ষে, যা অনুষ্ঠিত হবে শনিবার এমিরেটস স্টেডিয়ামে। এই ম্যাচেই ভিনিসিয়ুসকে নতুন ভূমিকায় মাঠে দেখা যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
আইএইচএস/