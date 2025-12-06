বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে জয়ে ফিরলো মোহামেডান

বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে জয়ে ফিরলো মোহামেডান
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের বাংলাদেশ লিগটা ভালো যাচ্ছিল না। ফর্টিস এফসির বিপক্ষে হার দিয়ে লিগ শুরু করে তৃতীয় ম্যাচে জয়ের মুখ দেখা সাদাকালোরা ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারছিল না মাঠে। আর্থিক সংকট, খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের দাবিতে আল্টিমেটাম ও সাংগঠনিক সমস্যা মিলিয়ে সাদাকালো শিবিরে অস্থিরতার মধ্যে প্রথম চার ম্যাচে দুটিই হেরে বসে।
আবাহনীকে হারিয়ে সমর্থকদের আশা বাড়িয়ে দিলেও সেই আশার বেলুন চুপসে যায় ইয়ংমেন্স ক্লাবের কাছে হেরে। পঞ্চম ম্যাচে এসে দ্বিতীয় জয়ের মুখ দেখলো আলফাজ আহমেদের দল। শনিবার হোমভেন্যু কুমিল্লার ভাষাশহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে মোহামেডান ৪-০ গোলে নবাগত পিডব্লিউডি ক্লাবকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে একটা ভদ্রস্থ অবস্থানে উঠেছে।
মোহামেডানের বড় জয় এসেছে দুই বিদেশির গোলে। ঘানার ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়াটেং হ্যাটট্রিক করেছেন। অন্য গোলটি করেছেন উজবেকিস্তানের মুজাফফর মুজাফফরভ। ৩২ মিনিটে মুজাফফরভের পেনাল্টি থেকে করা গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যায় চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধের তিন গোলই আসে বোয়াটেংয়ের কাছ থেকে।
৬৭ মিনিটে বোয়াটেং ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ৭৭ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন। ৮২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করে মোহামেডানকে এনে দেন ৪-০ গোলের বড় জয়।
গত মৌসুমে একটি করে ডাবল হ্যাটট্রিক ও হ্যাটট্রিকসহ ২১ গোল করে সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কার জিতেছিলেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড। এবারের লিগের প্রথম হ্যাটট্রিকটাও উপহার দিলেন তিনি। বড় হারের ম্যাচে পিডব্লিউডির কোচ আনোয়ার হোসেনকে দেখতে হয়েছে লালকার্ড।
চার ম্যাচ শেষে মোহামেডানের পয়েন্ট ৭। টেবিলে অবস্থান চারে। নবাগত পিডব্লিউডির পয়েন্ট ৫। টেবিলের নবম স্থানে আছে দলটি।
আরআই/এমএমআর