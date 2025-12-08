আদ্রিতোর সেঞ্চুরি, শ্রীলঙ্কাকে হারালো বাংলাদেশ
মোহাম্মদ নাইম কিংবা সৌরভ কর্মকার শুরুটা ভালো করলেন, কিন্তু উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। তবে তাদের সেট করে দেওয়া মঞ্চে আলো ছড়ালেন আদ্রিতো ঘোষ। তার দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশের তরুণরা পেলো লড়াকু সংগ্রহ। এরপর বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে সহজ জয়ে ওয়ানডে সিরিজে এগিয়ে গেলো বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে ৭৮ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। আগে ব্যাট করে ২৭১ রানের পুঁজি সংগ্রহ করে স্বাগতিকরা। জবাবে জেসন ফার্নান্দোর ৭৮ রানের ইনিংসের পরও ৭ উইকেটে ১৯৩ রানে থেমে যায় লঙ্কানদের ইনিংস।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ওপেনার আরোশা সিথুমিনাকে হারায় শ্রীলঙ্কা। পরের ওভারে ড্রেসিংরুমের পথ ধরেন রেহান পেইরিসও। পাওয়ার প্লে শেষের আগে চানুল কোডিথুওয়াক্কু ফিরে গেছেন ১৬ বলে ৬ রান করে।
ভালো শুরু পেলেও ৪০ বলে ২৮ রান করে আউট হন হিরুন মাথিশা। এক পর্যায়ে ৪৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় চলে যায় শ্রীলঙ্কা। এরপর স্টেভন পেইরিস ও ফার্নান্দো সফরকারীদের টেনে তোলেন। কিন্তু তাদের জুটি খুব বেশি বড় হয়নি। ৩২ বলে ১৪ রান করে ফেরেন স্টেভন। সানুল বিক্রমারত্নে ৬৫ বলে ৩৪ রান করেছেন। শেষ পর্যন্ত ফার্নান্দো ১১৬ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেললেও লঙ্কানরা ১৯৩ রানের বেশি করতে পারেনি। বাংলাদেশের হয়ে ১টি করে উইকেট পেয়েছেন আকাশ, মাহেনুজ্জামান, ফাইয়াজ, জারিফ, ইফতেখার, রাকিবুল ও আকাশ রয়।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই জারিফকে হারায় বাংলাদেশ। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে জুটি গড়ে তোলেন নাইম ও আদ্রিতো। তারা দুজনে মিলে যোগ করেন ৪৮ রান। ৪২ বলে ৩২ রান করে আউট হন নাইম। তৃতীয় উইকেটে আকাশ রয় ও আদ্রিতো মিলে বাংলাদেশে টেনে নিয়ে গেছেন। দারুণ ব্যাটিংয়ে ৯১ রানের জুটি গড়েন তারা।
৬২ বলে ৩৯ রান করে ফেরেন আকাশ। আর ৮০ বলে ফিফটি করা আদ্রিতো সেঞ্চুরি করেন ১৩৪ বলে। শেষের দিকে জুনায়েদ হোসেন ১৮ ও সৌরভ ২০ বলে ৩২ রান করেন। শ্রীলঙ্কার হয়ে দুইটি উইকেট নিয়েছেন হিমারু দিশান।
