২৯৭ রানের বিশাল জয়ে এশিয়া কাপ শুরু পাকিস্তানের

২৯৭ রানের বিশাল জয়ে এশিয়া কাপ শুরু পাকিস্তানের
দুবাইয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের উদ্বোধনী দিনে বিশাল জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ২৯৭ রানে তারা হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে।
প্রথমে ব্যাট করে জোড়া সেঞ্চুরিতে ৩ উইকেটে ৩৪৫ রানের পাহাড় গড়ে পাকিস্তান। ১১৪ বলে ৮ চার আর ২ ছক্কায় ১৩২ রান করেন আহমেদ হুসাইন।
১৪৮ বলে ১৭৭ রানের হার না মানা ইনিংস উপহার দেন সামির মিনহাস। যে ইনিংসে ১১টি চারের সঙ্গে ৮টি ছক্কা মারেন তিনি।
৩৪৬ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৯.৪ ওভারে মাত্র ৪৮ রানে অলআউট হয় মালয়েশিয়া।
পাকিস্তানি বোলারদের তোপে দাঁড়াতেই পারেননি মালয়েশিয়ার ব্যাটার। কেউ দুই অংকও ছুঁতে পারেননি। সর্বোচ্চ ৯ রান করে করেন অধিনায়ক দিয়াজ পেত্রো আর মোহাম্মদ আকরাম।
পাকিস্তানের আলি রাজা আর মোহাম্মদ সায়েম নেন ৩টি করে উইকেট। ২টি উইকেট দানিয়েল আলি খানের।
এমএমআর