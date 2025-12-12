  2. খেলাধুলা

ভারতে সফরে নিজের ভাস্কর্য উন্মোচন করবেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতে ক্রিকেটটা দ্বিতীয় ধর্ম হিসেবে পরিচিত। সেই দেশে আজ শুক্রবার রাতে পা রাখতে যাচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি। ভারত ক্রিকেটের দেশ হলেও মেসি যেখানে পা রাখেন, সেখানকার উন্মাদনা তো উপস্থিত না থেকেই আন্দাজ করা সম্ভব।

সেই মেসিকে নিয়ে আয়োজনের শেষ নেই ভারতে। তবে এটি মেসির প্রথম ভারত সফর নয়। এর আগে, ২০১১ সালে প্রীতি ম্যাচ খেলতে এসেছিলেন আর্জেন্টিনার হয়ে। কলকাতায় হয়েছিল সে ম্যাচটি। তবে এবার ভারতে আসছেন মেসি একক সফরে।

সেই সফরে আগামীকাল শনিবার ভারতে তিনি উদ্বোধন করবেন ২১ মিটার (৭০ম ফুট) উচ্চতার একটি ভাস্কর্য। সেই ভাস্কর্য নিয়ে পুরো ভারতজুড় তৈরি হয়েছে ব্যাপক উন্মাদনাও।

কলকাতায় লোহার নির্মিত ভাস্কর্যটিতে মেসিকে বিশ্বকাপ উঁচিয়ে রাখা অবস্থায় দেখা যাবে। নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি সরাসরি উপস্থিত না থেকে ভার্চুয়ারি উন্মোচন করবেন ভাস্কর্যটি।

ভারতের ৩ দিনের সফরে আসছেন তিনি। ভ্রমণ করবেন ৪টি শহরে। সূচিতে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎও। এই সফরে বলিউড তারকা শাহরুখ খান ও ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি।

ভাস্কর্যের প্রধান শিল্পী মন্টি পল বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানান, ৪০ দিনের মধ্যেই ভাস্কর্যটির কাজ শেষ করা হয়েছে। ‘মেসির মূর্তি তৈরি করা আমার জন্য গর্বের বিষয়। এটি আমার তৈরি সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য।’

কলকাতায় একটি ছোট প্রীতি ম্যাচ খেলার পর মেসি যাবেন হায়দরাবাদ, মুম্বাই ও নয়াদিল্লিতে। হায়দরাবাদে তার সম্মানে আয়োজিত কনসার্টে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি আরেকটি প্রীতি ম্যাচও খেলবেন তিনি।

