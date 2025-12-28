টানা আট জয় ম্যানসিটির

টানা আট জয় ম্যানসিটির
নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে জিতেছে ম্যানচেস্টার সিটি। এই জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা ষষ্ঠ জয়ের দেখা পেয়েছে সিটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা জয় ৮ ম্যাচে।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সিটি গ্রাউন্ডে হওয়া ম্যাচটির শেষদিকে রায়ান চেরকির গোলে ৩ পয়েন্ট আদায় করে নেয় সিটি। এই জয়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রিমিয়ার লিগের টেবিলে শীর্ষে উঠে এসেছিল সিটি। ব্রাইটনের বিপক্ষে জিতে শীর্ষস্থান পুররুদ্ধা করে আর্সেনাল।
দ্বিতীয়ার্ধের ৮৩ মিনিটে ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড চেরকি ভীড়ের মধ্যে গোল করেন। ওই গোলটায় ম্যাচের স্কোর হয়ে যায় ২-১। সমতা ভেঙে জয়ের পথ খোলা হয়ে যায় সিটির সামনে।
ম্যাচের ৩ গোলই আসে দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৮ মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দেন তিজানি রেইনডার্স। সিটির হয়ে ম্যাচের শেষদিকে জয়সূচক গোল করা চেরকি অ্যাসিস্ট করেন সেই গোলে।
গোল হজম করেও অবনমন লড়াইয়ে থাকা ফরেস্ট হাল ছাড়েনি। গোল হজমের ৬ মিনিটের মধ্যেই ওমারি হাচিনসনের গোলে তারা সমতায় ফেরে। লড়াই চালায় সেই সমতা ধরে রেখে ১ পয়েন্ট আদায়েরও।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি চেরকির প্রচেষ্টায়। ফরেস্টের জালে বল পাঠান সিটির এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।
আইএন