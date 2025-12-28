আইএল টি-টোয়েন্টি
প্রথম বলে উইকেট নিয়ে সাকিবের কিপ্টে বোলিং
আইএল টি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটস প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে আগেই। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে দুবাই ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নেমেও জিতেছে ৮ উইকেটে।
এমআইয়ের একাদশের ছিলেন সাকিব আল হাসান। বল হাতে ছিলেন কার্যকর। প্রথম বলে উইকেট শিকারের পর ৪ ওভার শেষে ছিলেন ইকোনমিকাল। মাত্র ১১ রান খরচায় নিয়েছেন ১ উইকেট।
দুবাইকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে প্রথম কোয়ালিফায়ার নিশ্চিত করেছে এমিরেটস।
ম্যাচের পঞ্চম ওভারে প্রথমবার সাকিবের হাতে বল তুলে দেন অধিনায়ক কাইরন পোলার্ড। বোলিং করতে এসে প্রথম বলেই তুলে নেন উইকেট। ২৬ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন শায়ান জাহাঙ্গীরকে (১৭) ফিরিয়ে। সেই ওভারে মাত্র ২ রান দেন তিনি।
টানা তিন ওভার বল করিয়ে সাকিবের ওভার শেষ করান পোলার্ড। ৪, ১ ও ৪ রান দেন সেই তিন ওভারে সাকিব। চার ওভারে সাকিব ডট দিয়েছেন ১৫টি। দুবাইয়ের অধিনায়ক মোহাম্মদ নবী সর্বোচ্চ ২২ রানে অপরাজিত ছিলেন।
এমিরেটস ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৬.৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে ম্যাচ জিতে নেয়। দলের প্রথম দুই উইকেট পড়ার পর কাইরন পোলার্ড ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ৩১ বলে ১ চার এবং ৫ ছক্কায় করেন ৪৪ রান।
পোলার্ডের এই ইনিংস জয়ের পথে সহজ করে দেয়। আগামী মঙ্গলবার আবুধাবিতে প্রথম কোয়ালিফায়ারে ডেজার্ট ভাইপার্সের মুখোমুখি হবে এমআই।
আইএন