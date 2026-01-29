চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
রিয়ালের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে গোলকিপারের গোলে প্লে-অফে বেনফিকা
গোলকিপার আনাতোলিয় ক্রবিন অবিশ্বাস্য এক মুহূর্ত উপহার দিয়েছে বেনফিকাকে। ৯৮ মিনিটে তার করা গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় পায় পর্তুগিজ ক্লাবটি। এই জয়ে বেনফিকাকে প্লে-অফে তুলতে পেরেছে নিজেকে। অপ্রত্যাশিত হারে প্লে-অফে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ আবারও মুখোমুখি হতে পারে মরিনহোর ক্লাবের বিপক্ষেই।
লিসবনের বেনফিকার মাঠ এস্তাদিও দা লুজে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ৩-২ গোলে এগিয়ে থেকেও বেনফিকা প্রায় বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, কারণ গোলসংখ্যার বিচারে তারা পিছিয়ে পড়েছিল।
শেষ মুহূর্তের একটি ফ্রি-কিকে বদলে যায় পুরো ম্যাচের চিত্র। শেষ চেষ্টা দিতে আক্রমণে উঠে আসেন গোলকিপার ত্রুবিন। নিখুঁত টাইমিংয়ে ক্রস থেকে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে থিবো কোর্তোয়াকে বোকা বানিয়ে ঘরের মাঠের গ্যালারিকে উন্মাদনায় ভাসান তিনি।
ম্যাচে অধিকাংশ সময় আধিপত্য বজায় রেখে খেলে যায় বেনফিকা। কিন্তু নষ্ট করে একাধিক সুযোগ। ভিএআরের মাধ্যমে বাতিল হয় একটি পেনাল্টিও। এসবের মাঝেই ৩০ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের হেডে পিছিয়ে পড়ে স্বাগতিকরা।
যদিও ৬ মিনিট পরই স্বাগতিকদের হয়ে সমতা ফেরান আন্দ্রেয়াস শিয়েল্ডেরুপ হেড থেকে করে গোল করেন।
প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে এগিয়ে যায় বেনফিকা। অরেলিয়াঁ চুয়ামেনির চ্যালেঞ্জে নিকোলাস ওতামেন্দি ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি থেকে গোল করেন পাভলিদিস।
বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়ান শিয়েল্ডেরুপ, রিয়াল রক্ষণভাগের ঢিলেঢালা মার্কিংয়ের সুযোগ নিয়ে কোর্তোয়ার নিকট পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান।
এমবাপে খুব দ্রুতই গোল শোধ দেন। এটি ছিল তার চলতি মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১৩তম গোল, যা ম্যাচে বেশ উত্তেজনা যোগ করে। শেষদিকে দুই দলই বেশ কয়েকটি সুযোগ পায়।
৯২ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আসেনসিও। এরপর বদলি খেলোয়াড় রদ্রিগো কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে প্রতিবাদের জন্য দুইটি হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড পান, ফলে ৯ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল।
এরপরই আসে সেই অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। নাটকীয় পরিস্থিতিতে শেষ মুহূর্তের গোল করে ম্যাচ জিতে নেয় বেনফিকা। লিগ পর্ব শেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ নবম এবং বেনফিকা ২৪তম স্থানে থাকায়, প্লে-অফ রাউন্ডে তাদের আবারও মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আইএন