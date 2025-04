এ বছর হচ্ছে না সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

চলতি বছরের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ১৫তম আসর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টুনামেন্টের ফরম্যাট পুনর্বিবেচনা ও লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জের কারণে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই আসর স্থগিত করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন (সাফ)।

বিজ্ঞপ্তিতে সাফ বলেছে, ‘সাফ চলতি বছর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে অনুযায়ী প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। তবে সাফ, আমাদের সদস্য সংস্থাগুলো এবং স্পোর্টফাইভ মনে করেছে যে প্রতিযোগিতাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আরও কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে, যাতে আমাদের সব স্টেকহোল্ডার ও সদস্য সংস্থাগুলো প্রতিযোগিতাটি আরও জাঁকজমকভাবে আয়োজনের জন্য যথাযথ সময় পায়।’

