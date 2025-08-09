জোকোভিচকে ২১ লাখ টাকা জরিমানা
সামনেই ইউএস ওপেন। তার আগে শাস্তির মুখে পড়েছেন নোভাক জোকোভিচ। ১৫ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছে ২৪ গ্র্যান্ড স্লামের মালিককে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২১ লাখ টাকা।
খেলা নয়, অন্য একটা কারণে এই শাস্তির মুখে পড়েছেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা। দক্ষিণ স্পেনের মার্বেল্লায় বেআইনি নির্মাণের জন্য জোকোভিচকে জরিমানা করেছে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি।
জোকোভিচকে আগেই নোটিশ পাঠিয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটি। তাকে কয়েকটা নথি জমা দিতে বলা হয়েছিল। সেই সব নথি জমা না দিতে পারলে নির্মাণ ভেঙে ফেলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জোকোভিচ সব নথি দেখাতে পারেননি। তার পরেই জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জোকোভিচ মার্বেল্লা মিউনিসিপ্যালিটিতে দুটো নথি জমা দিয়েছিলেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, যাতে সেই নির্মাণ চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই অনুরোধ মানেনি মিউনিসিপ্যালিটি। নির্মাণ বন্ধ করতে বলা হয়েছে তাকে। পাশাপাশি দ্রুত জরিমানা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে।
গত বছর প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনা জেতার পর থেকে একটাও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি জোকোভিচ। নিজের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার লক্ষ্যে ইউএস ওপেনে নামবেন তিনি। ২৪ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে সেই প্রতিযোগিতা।
