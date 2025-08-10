১৬০০ মিটার দৌড়ে আলাদাভাবে প্রথম নাহিদ রানা-তানজিম সাকিব

১৬০০ মিটার দৌড়ে আলাদাভাবে প্রথম নাহিদ রানা-তানজিম সাকিব
মিরপুর শেরে বাংলা ছেড়ে কেন গুলিস্তানের জাতীয় স্টেডিয়ামে ক্রিকেটাররা? তারা কি ফুটবল খেলবেন, নাকি অন্য কোনো খেলা? না, কোনো খেলায় অংশ নিতে নয়। জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে সাতসকালে হাজির হয়ে গেছেন অ্যাথলেটিকস টার্ফে ফিটনেস টেস্ট দেওয়ার জন্য। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলেছে তাদের ফিটনেসের টেস্ট।
জানা গেছে, দুই ভাগে ক্রিকেটারদের ফিটনেস টেস্ট হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ভাগে ১১ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছেন নাহিদ রানা আর পরেরটিতে ১৫ জনের মধ্যে এক নম্বর তানজিম হাসান সাকিব।
ক্রিকেটারদের বেশ বড় পরীক্ষাই হয়েছে। ১৬০০ মিটার কোনো বিরতি ছাড়া দৌড়াতে হয়েছে। নাহিদ রানার লেগেছে ৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ড, তানজিম সাকিব দৌড় শেষ করেছেন ৫ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে।
দুই-একজন ছাড়া বাকিদের সবাই মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে ফিটনেস টেস্টে উতরে গেছেন। এই টেস্টে ছিলেন না টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস ও তাওহিদ হৃদয়। ছিলেন না এশিয়া কাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে রাখা ‘এ’ দলের চার ক্রিকেটারও, তারা টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গেছেন অস্ট্রেলিয়ায়।
ফিটনেস ক্যাম্পে হাজির ছিলেন টেস্ট দলের কয়েকজনও। সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, হাসান মুরাদ, তাইজুল ইসলাম, এবাদত হোসেন, অমিত হাসান ও পেসার এনামুল হককে দেখা গেছে জাতীয় স্টেডিয়ামে। টি-টোয়েন্টি দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন তারা।
টানা দুটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ শেষে কিছুদিন বিশ্রামে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। এশিয়া কাপ সামনে রেখে গেল বুধবার থেকে টাইগারদের অনুশীলন ক্যাম্প শুরু হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আজ (রোববার) জাতীয় ফুটবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রিকেটারদের ফিটনেস টেস্ট।
এমএমআর/এমএস