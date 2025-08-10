লিভারপুলকে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম শিরোপা ক্রিস্টাল প্যালেসের

লিভারপুলকে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম শিরোপা ক্রিস্টাল প্যালেসের
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু হয়নি এখনও। তবে, শনিবার থেকে শুরু হয়ে গেছে ইংলিশ ফুটবলের নতুন মৌসুম। শনিবার মাঠে গড়ায় ইংলিশ লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ। আজ (রোববার) ছিল এফএ কম্যুনিটি শিল্ডের লড়াই। প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগেই একটি শিরোপার নিষ্পত্তি হয়ে যায় সর্বশেষ প্রিমিয়ার লিগ জয়ী দল এবং এফএ কাপ জয়ী দলের মধ্যে শিরোপা লড়াই দিয়ে।
সে হিসেবে আজও লন্ডনের বিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে কম্যুনিটি শিল্ড শিরোপার লড়াইয়ে মুখোমুখি হলো সর্বশেষ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল এবং এফএ কাপ চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেস।
হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ২-২ গোলে সমতা ছিল নির্ধারিত সময়ের খেলা। বিজয়ী নির্ধারণে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই বাজিমাত করলো ক্রিস্টাল। লিভারপুলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম শিরোপা ঘরে তুলে নিলো এফএ কাপ চ্যাম্পিয়ন দলটি।
টাইব্রেকারে প্রথম শটটাই মিস করেন মোহাম্মদ সালাহ। পরের শট নিতে এসে সেটিও মিস করেন আর্জেন্টাইন তারকা অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। এরপর চতুর্থ শটটি মিস করেন হার্ভি এলিয়ট। কোডি গাকপো এবং ডমিনিক সবজলাই গোল করলেও সেটি জয়ের জন্য যথেষ্ট হলো না।
মূলতঃ কিস্টালের গোলরক্ষকই হয়ে ওঠেন শেষের নায়ক। ডিন হেন্ডারসন ম্যাক লিভারপুলের অ্যালিস্টার ও হার্ভি এলিয়টের শট দুটি ফিরিয়ে দেন। মোহাম্মদ সালাহ শট বাইরে মেরে দিয়েছিলেন। যার ফলে কারণে শিরোপা ওঠে ক্রিস্টালের হাতে। গত মে মাসে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে প্রথম কোনো বড় শিরোপা জিতেছিল ক্রিস্টাল। এবার তারই ধারাবাহিকতা ধরে রাখলো।
টাইব্রেকারে যদিও ক্রিস্টাল প্যালেসের এবেরেচি এজে এবং বোরনা সসা শট মিস করেছিলেন; কিন্তু জাস্টিন ডেভানি পঞ্চম নম্বর শটটি লিভারপুলের জালে জড়াতেই বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে ক্রিস্টাল প্যালেস।
এর আগে ম্যাচ (crystal palace vs liverpool) শুরুর একটু পরই, ৪র্থ মিনিটে নতুন ফুটবলার হুলিয়ান রিৎজের পাস থেকে আরেক নতুন ফুটবলার হুগো একিটিকের গোলে এগিয়ে যায় অলরেডরা। কিন্তু ১৭তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে ক্রিস্টালকে সমতায় ফেরান জিন ফিলিপ্পে মাতেতা। ২১তম মিনিটে আবারও এগিয়ে যায় লিভারপুল। এবার গোল করেন আরেক নতুন ফুটবলার জার্মি ফ্রিমপং।
২-১ ব্যবদানেই খেলা এগিয়ে চলছিল। কিন্তু ৭৭তম মিনিটে গিয়ে ক্রিস্টালকে পূনরায় সমতায় ফেরান ইসমাইলা সার। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় শেষ হলো ২-২ সমতায় এবং খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে।
আইএইচএস/