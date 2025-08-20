টিভিতে আজকের খেলা, ২০ আগস্ট ২০২৫
ক্রিকেট
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
ক্যাপিটাল-শিকাগো
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
স্টারস-স্কর্চার্স
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
রেনেগেডস-নেপাল
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
স্ট্রাইকার্স-শাহিনস
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ওয়েলশ-সাউদার্ন ব্রেভ
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
লন্ডন স্পিরিট-সুপারচার্জার্স
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
সিপিএল
অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
চ্যাম্পিয়নস লিগ বাছাই
সেল্টিক-কাইরাত আলমাতি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
এমএমআর