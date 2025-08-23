নাইম শেখকে বাদ দেওয়ার পেছনে যে কারণ দেখালেন প্রধান নির্বাচক

নাইম শেখকে বাদ দেওয়ার পেছনে যে কারণ দেখালেন প্রধান নির্বাচক
ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় জীবন শুরুর সুযোগ হেলায় হারালেন নাইম শেখ। প্রায় তিন বছর পর টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে আগের ব্যর্থতাতেই মনে করিয়েছেন বাঁহাতি এই ওপেনার।
পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে সুযোগ পেয়েছিলেন। চার নম্বরে নেমে নেতিবাচক ব্যাটিংয়ে ২৯ বলে ৩২ করে অপরাজিত থাকেন। সেট হওয়ার পরও হাত খুলে খেলতে পারেননি। যা কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার সামর্থ্যে বড় প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। পরের দুই ম্যাচে সুযোগ পাননি।
তারপর ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হয়। দুটিতেই ব্যাট হাতে ব্যর্থ, করেন ৩ আর ১০।
সবশেষ 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজেও চোখে পড়ার মতো কিছু করতে পারেননি নাইম। সবশেষ ম্যাচে মেলবোর্ন স্টারসের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নেমে ২১ বলে তিনি করেন ১৯ রান।
এরপর আর নির্বাচকরা তাকে এশিয়া কাপের দলে রাখার সাহস করেননি। আজ (শনিবার) প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিলেন, আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জে নেওয়ার মতো ঠিক ফিট নন নাইম শেখ।
নাইম শেখকে দল থেকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘লিটন দাস আছেন, তিনিও যেকোনো সময় ওপেনিং করে দলের চাহিদা মেটাতে পারেন। আপনি যে কথাগুলো বললেন, কাউকে দল থেকে বাদ দেওয়ার আগে অনেক কিছুই চিন্তা করতে হয়। তিনি সামর্থ্যের কতটুকু করতে পারলেন বা তাকে যতটুকু সুযোগ দেওয়া হলো, সে সুযোগটুকু যথেষ্ট কি না। আমাদের কাছে মনে হয়েছে নাঈম শেখ কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন, আমরা অনেক আশাবাদী ছিলাম, তিনি তার পজিশনটাকে গ্রেভ করতে পারবেন। সেটা তার জন্য এবং দলের জন্য ভালো হতো। দুর্ভাগ্যবশত সেটা হয়নি।’
লিপু যোগ করেন, ‘আরেকটু লোয়ার চ্যালেঞ্জে টপ এন্ড ক্রিকেটে সেখানেও তিনি ঠিক এড্রেস করতে পারলেন না। আমার বিশ্বাস নাঈম শেখ এখন জানে তাকে এই জায়গাটা পুনরুদ্ধার করতে হলে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জে তাকে সফল হতে হলে তাকে আরও উন্নতি করতে হবে। সেটার জন্য ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে যা যা করা দরকার, আমরা করব।’
এমএমআর/জিকেএস