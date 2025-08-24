  2. খেলাধুলা

ট্র্যাকেই পড়ে গেলেন ইমরানুর রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
দেশের দ্রুততম মানবের খেতাব উদ্ধার করা ইমরানুর রহমান ২০০ মিটার স্প্রিন্ট শেষই করতে পারেননি। ৪০ থেকে ৪৫ মিটার দৌড়ানোর পর ট্র্যাকেই পড়ে যান ইংল্যান্ড প্রবাসী এই অ্যাথলেট। রোববার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে সামার অ্যাথলেটিকসের তৃতীয় ও শেষ দিনে সবার দৃষ্টি ছিলো ২০০ মিটারে।

ইমরানুর রহমান ১০০ মিটারের পর ২০০ মিটারে স্বর্ণ জিততে পারবেন কিনা সেই আলোচনা ছিল ইভেন্ট শুরুর আগে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইমরানুরের দুর্ভাগ্য তিনি দৌড় শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে পড়ে যান। অর্থ্যাৎ, দৌড় শেষ করতে পারেননি।

এই ইভেন্টে স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তারেক রহমান। তিনি সময় নিয়েছেন ২২.০৪ সেকেন্ড। একই প্রতিষ্ঠানের আবদুল মোতালেব ২২.২৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে জিতেছেন রৌপ্য এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর নাঈম ইসলাম ২২.২৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে পেয়েছেন তাম্র পদক।

মেয়েদের ২০০ মিটারে শিরিন আক্তারকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শারিফা খাতুন। তিনি সময় নিয়েছেন ২৫.২৪ সেকেন্ড। বাংলাদেশ নৌবাহনীর শিরিন আক্তার রৌপ্য জিতেছেন ২৫.২৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে। তৃতীয় হয়েছেন বিকেএসপির মিম আক্তার। তিনি সময় নিয়েছেন ২৫.৮৭ সেকেন্ড।

