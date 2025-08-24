আমি ভালো আছি, আঘাত গুরুতর নয় : ইমরানুর

আমি ভালো আছি, আঘাত গুরুতর নয় : ইমরানুর
২০০ মিটারে দৌড় শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যে মাশলপুল হলে ট্র্যাকে পড়ে যান ইমরানুর রহমান। মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ মিটার দৌড় দিয়ে ডাবল জয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই অ্যাথলেটের।
ট্র্যাকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় ইমরানুর রহমানকে। মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসার পর নৌবাহিনীর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে। তারপর থেকে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন, কি অবস্থা এশিয়ান ইনডোরে স্বর্ণজেতা এই অ্যাথলেটের।
রাত সাড়ে ৯টার দিকে ইমরান তার ভক্ত-সমর্থকদের দুশ্চিন্তামুক্ত করতে নিজের ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাসে লিখেছেন তিনি ভালো আছেন। আঘাত তেমন গুরতর নয়।
স্ট্যাটাসে ইমরানুর রহমান লিখেছেন, ‘শুধু একটা আপডেট, আমি ভালো আছি, আশা করি আঘাতটা খুব বেশি গুরুতর নয়, আমার মনে হয় না। আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। খুব শীঘ্রই দেখা হবে। ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতা করা সবসময়ই দারুণ।’
ইমরানুর রহমান ১০০ মিটারে স্বর্ণ জিতেছেন। ডাবল জয়ের জন্য রোববার ২০০ মিটারে দৌড় শুরু করেছিলেন। তবে বিধিবাম, তিনি দৌড় শুরু করেই পড়ে যান ট্র্যাকে।
